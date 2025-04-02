李灝宇連3場敲安！鄧愷威滿壘救火連丟保送失分　鄭宗哲吞雙Ｋ

▲李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

記者王真魚／綜合報導

旅美三名台灣好手今日皆於小聯盟3A出賽。巨人鄧愷威以中繼身分登板，雖有三振表現，但也失掉分數；老虎李灝宇持續穩定輸出，打出連三場安打；海盜鄭宗哲則苦吞雙Ｋ，打擊狀況尚待回穩。

鄧愷威此役在滿壘局面登板，一上場就飆出三振，但隨後連投2次四壞球保送、1次觸身球保送，一口氣失掉3分。鄧愷威在關鍵時刻穩住陣腳，靠著滾地球與三振化解危機，成功遏止傷害擴大。

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面對進一步失分的危機，鄧愷威穩住陣腳，製造游擊滾地球成功抓下第三個出局數止血。進入第7局後，他雖被敲出安打，仍靠滾地球與再度三振連續解決打者，最終主投1.2局，失1責失分，另有3次三振、2次保送，防禦率為3.38。

李灝宇作客遊騎兵3A，先發第2棒、鎮守三壘，4打數1安，打擊率升至0.214。首局擊出雙殺打後，第2局面對對方主力投手掃出右外野安打，擊球初速高達108英里，連續三戰敲安展現火力。其後兩打席則擊成滾地出局，球隊以4比8落敗，吞下開季4連敗。

鄭宗哲出戰小熊移防三壘，先發第9棒，3打數無安打、吞下2次三振，打擊率下滑至0.167。球隊終場以1比2惜敗，苦吞開季2連敗。