沒求NBA「準狀元」多留NCAA一年　杜克主帥：他該追逐夢想

▲杜克天才前鋒弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

杜克大學男籃日前贏得大西洋海岸聯盟（ACC）錦標賽冠軍，並一路挺進NCAA全國錦標賽的4強。其中，天才前鋒弗拉格（Cooper Flagg）被認為是杜克本季打出好表現的最關鍵因素，他也被視為今年NBA選秀不二的狀元人選；對此杜克主帥謝耶爾（Jon Scheyer）表示，不會阻攔愛徒參加選秀，希望弗拉格去追逐夢想。

弗拉格本季場均貢獻18.9分、7.5籃板、4.2助攻、1.4抄截，是隊上得分、籃板、助攻、抄截的領跑者。近日，謝耶爾在播客節目《Dan Patrick Show》上被問到是否試圖說服弗拉格留校1年，他坦率回答，「沒有，雖然我很想，但這真的就只能想，我認為他應該追逐下一個夢想，去成為NBA選秀的狀元，開始他的職業生涯。」

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▲杜克男籃主帥謝耶爾沒有要求弗拉格多留NCAA一年。（圖／達志影像／美聯社）

雖然成為狀元幾乎已是定局，但年僅18歲的弗拉格上個月接受《The Athletic》訪問時表示，他覺得自己只是個孩子，似乎不排除再留杜克1年。

外界推測，弗拉格可能想先奪下NCAA冠軍，再投身NBA賽場，他曾表示，「我一直夢想能在最高層級的NCAA比賽中出戰，爭奪全國冠軍，這真的是我從小夢寐以求的事。」

目前，他正站在實現這個夢想的門前。杜克將於台灣時間4月6日在聖安東尼奧對決休士頓大學，爭奪進入冠軍賽的門票。