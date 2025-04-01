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二刀流前「開綠燈」　大谷翔平跨季連38次盜壘成功

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平目前仍擁有完全的盜壘自主權，教練團在他開始投球訓練之前「開綠燈」，他已連兩場上演成功盜壘，展現驚人跑壘破壞力，已經連續38次盜壘成功。

道奇一壘指導教練伍德華（Chris Woodward）於比賽前受訪時透露，大谷目前尚未進行投球訓練，因此在盜壘方面擁有完全自由。「他非常擅長研究每一位對手，觀察投手的動作習性，做出完美起跑時機。」伍德華讚賞大谷的準備工作，並強調教練團對其盜壘判斷高度信任。

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在與勇士的比賽中，大谷擔任第一棒指定打擊，於第六局靠保送上壘後再次成功盜上二壘。他採用了春訓期間反覆練習的「不使用左手觸地滑壘」方式，保護去年因盜壘造成半脫臼並動刀的左肩。這次成功盜壘後，他個人在例行賽中的「連續成功盜壘紀錄」來到38次。

回顧前一戰（台灣時間3月30日）對戰老虎的比賽，大谷在第七局選到四壞後觀察投手前田健太的動作，果斷起跑成功盜上二壘，並完成本季首盜。儘管滑壘時仍稍微用到左手，伍德華強調：「只要不過度施力，就沒問題。」

去年大谷以59次盜壘刷新日本球員在大聯盟的單季紀錄，加上54轟創下史無前例的「50轟50盜」成績。然而在世界大賽第二戰試圖盜壘時左肩脫臼，讓他必須在2024年秋季接受手術並進行長期復健。本季道奇預計將於5月後安排他重返投手丘，在此之前，球隊對他的跑壘安排採取開放態度。

關鍵字： 大谷翔平盜壘道奇教練團跑壘

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