30天免費試練！UFC GYM「格鬥派對」台中熱血登場

▲UFC GYM台中勤美館將於4月12日盛大舉辦「格鬥派對 Fighting Party」。（圖／UFC GYM提供，下同）



體育中心／綜合報導

喜愛運動或對格鬥健身有興趣的台中市民，免費體驗機會來了！UFC GYM台中勤美館將於4月12日(六)盛大舉辦「格鬥派對 Fighting Party」，現場不僅有激烈精彩的格鬥表演、互動挑戰遊戲，更特別推出免費體驗30天活動，讓大家親身感受格鬥健身的魅力。

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▲只要持有台中市在籍、就學或就職證明的市民，都可以申請免費30天的體驗。



UFC GYM台中勤美館為推廣健康運動風氣，即日起至4月30日，只要持有台中市在籍、就學或就職證明的市民，都可以申請免費30天的體驗，全程「零費用」，輕鬆享受頂級健身設備與多元課程，讓運動成為日常的一部分。

這場「格鬥派對」不僅是一場健身房開放體驗日，更是結合刺激與樂趣的運動盛事，當天將有專業格鬥選手帶來熱血示範，讓現場觀眾一睹真正的格鬥技術，還能親自參與挑戰關卡，體驗拳擊、踢擊等格鬥訓練的快感。

▲UFC GYM 鼓勵更多台中市民加入運動行列，培養健康的生活習慣。

此外，專業教練將現場指導，提供健身器材教學與運動建議，無論是剛踏入健身領域的新手，還是已有運動習慣的愛好者，都能獲得個人化指導，找到最適合自己的鍛鍊方式。當日還有限定會員優惠，提供額外會籍加碼福利，幫助大家輕鬆開啟規律運動生活。

「健身不只是運動，更是一種生活態度」UFC GYM致力於推廣全民健康，這次特別為台中市民打造「格鬥派對」，希望透過充滿樂趣的方式，讓更多人愛上運動、培養健康習慣，無論你的目標是增強體能、塑形鍛鍊，還是純粹想找個有趣的運動方式，都可以到UFC GYM體驗，開啟全新的健身旅程！