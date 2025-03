「怪力男」李灝宇3A首安、首打點出爐　掃三壘安打進帳2打點

▲李灝宇 。(圖/截自brossports_officia IG)

記者楊舒帆/綜合報導

老虎3A30日(台灣時間)迎戰守護者3A,「台灣怪力男」李灝宇擔任先發二壘手、排第2棒,剛升3A首安出爐,此役掃出三壘安打。

Hao-Yu Lee with his first hit in a Mud Hens uniform, triple to right, 110 off the bat. pic.twitter.com/Y9G4EBPFmT