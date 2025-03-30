「怪力男」李灝宇3A首安、首打點出爐　掃三壘安打進帳2打點

▲李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

記者楊舒帆／綜合報導

老虎3A30日（台灣時間）迎戰守護者3A，「台灣怪力男」李灝宇擔任先發二壘手、排第2棒，剛升3A首安出爐，此役掃出三壘安打。

Hao-Yu Lee with his first hit in a Mud Hens uniform, triple to right, 110 off the bat. pic.twitter.com/Y9G4EBPFmT [廣告]請繼續往下閱讀... March 29, 2025

李灝宇1局下選到四壞球保送，馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）隨後敲出二壘安打，讓李灝宇跑回本壘得分。

老虎3A在3局上投手崩盤，遭一輪猛攻失7分陷入苦戰，李灝宇在第二打席時，3局下擊出右外野飛球出局。5局下第三打席，再次選到保送，不過最終留下殘壘。

老虎3A在6局下開啟反攻，追成3比7時，李灝宇在一、二壘有跑者時，掃出三壘安打進帳2打點，將比分拉近至5比7。李灝宇在9局下擊出右外野飛球，此局老虎3A追回1分，最終老虎3A仍以6比7落敗。

李灝宇春訓受到球團高度重視，屢屢在大聯盟熱身賽亮相，本季首度升上3A，前一戰初次亮相，僅靠保送上壘。此役表現亮眼，3打數1安打，首安就是長打，還選到2次保送，目前打擊率.167。