謝國城少棒／挑戰威廉波特！台北市睽違8年奪冠　奪亞太區代表權

▲臺北市林晉擇先發獲勝並拿下最有價值球員。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

冠軍揭曉！地主臺北市隊面對衛冕軍桃園市隊展現強大火力，儘管一度花掉4分優勢，但比賽後段持續鯨吞蠶食，最終用13支安打以11：5贏球，砍斷對手的2連霸，同時將隊史第8冠到手。

儘管雙方都派出強投壓陣，比賽卻意外形成打擊戰，在3局打完形成5：5平手，4局下臺北市隊趁著桃園市隊換投再起攻勢，在對方王牌林冠嶔中繼3.2局達到球數限制退場後，後段棒次帶動敲出串聯安打，從第11棒的蔡穆德開始，連續4棒安打帶有1分打點，讓他們繼首局後再次手握4分領先。

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雖然臺北市隊先發投手林晉擇也在5局上2出局，因為球數限制退場，但接替投球的張淳博控制住局勢，加上5局下自家再添2分保險，勝負就此大勢已定。林晉擇此役用86球完成任務，挨了7支安打，其中1支是2局上黃睿鴻所敲的陽春彈，這也是他所失5分裡的唯一責失，另外也賞出6次三振。

▲臺北市奪下114年謝國城盃少棒冠軍。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

林晉擇早早就接獲冠軍戰先發任務，他說過往就有豐富的封王戰經驗，此役策略是投給對手打不好，交給隊友幫忙守備。此役他也在1局下敲出首局首打席陽春全壘打，直言是想幫自己打分數，這支個人在本屆賽會的第3轟，也是生涯第15轟，「我也比較喜歡打擊。」

臺北市隊總教練賴敏男也對林晉擇讚譽有加，形容是少棒一流的投打人才，今天也完成份內工作，「本來就設定他在限制的85球盡量拉長局數，後面再交給後援，如果不是二壘手失誤，也沒有大量失分。」形容林晉擇屬於神經大條的個性，賴敏男加碼透露，其實子弟兵來自運動世家，爸爸是臺北市百齡高中拳擊隊教練林世華，「剛好他爸爸是我學弟，就跟他說兒子的條件不錯，叫他來打棒球。」

被桃園市隊搶走2年冠軍後，臺北市隊重新奪回王座，不過前一次代表臺北市封王的是福林國小，東園國小則是在久等8年後才再創巔峰，賴敏男笑說和這批子弟兵比8年前孫易磊、劉俊緯在陣中時更強，接下來前進南韓要挑戰亞太區出線，替臺灣爭取連續4年前進威廉波特，自己也想繼2015年後再度圓「美」夢，「真的是十年磨一劍。」

▲臺北市林晉擇首局首打席全壘打。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

團體獎

第一名 臺北市

第二名 桃園市

第三名 臺中市（得分率 2.262）

第四名 南投縣（得分率1.115）

第五名 屏東縣（得分率1.177）

第六名 高雄市（得分率0.742）

第七名 新北市（得分率1.232）

第八名 彰化縣（得分率1.043）

個人獎

打擊獎 桃園市 謝承濬 （打擊率0.818）

打點獎 臺北市 林晉擇 （9分）

全壘打獎 桃園市 謝承濬 （3支 打數9）

投手獎 南投縣 王子恒 （9局 防禦率0）

最有價值球員 臺北市 林晉擇

教練獎 臺北市 駱政宇