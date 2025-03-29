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丁聖儒先發砍本季新高19分　台北戰神終於止住5連敗

▲▼台北戰神丁聖儒。（圖／TPBL提供）

▲台北戰神丁聖儒。（圖／TPBL提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台北台新戰神今（29）日在主場迎戰台啤永豐雲豹，上半場6分落後，易籃後米勒帶起反攻氣勢，單節攻下11分助隊扳平戰局，並持續在攻防兩端發揮影響力，他全場繳出28分、7籃板、3阻攻的表現，加上先發控衛丁聖儒拿下本季個人新高19分，並送出9次助攻，聯手率隊以97比88中止連敗低潮。

談到球隊的調整，戰神總教練許皓程強調即便近期遭遇5連敗，團隊仍保持信念，不會因戰績低潮而改變既定方向。「教練團與球員在這段時間都非常努力，朝著同一個目標前進。」他點出中場休息時的攻守溝通調整，是逆轉勝的關鍵。

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▲▼台北戰神丁聖儒。（圖／TPBL提供）

此役表現最為亮眼的米勒，提醒自己要保持侵略性，為自己與隊友創造更多機會，同時在防守端做好溝通、堅守角色。

而本季多以替補出發的丁聖儒，今日扛下先發控衛重任，攻下個人本季新高19分、6籃板、9助攻，他坦言，過去習慣將自己定位為輔助角色，感謝總經理林祐廷的提醒「不應該只是成為一個中規中矩的控球後衛。」讓他重新開始審視自己的能力，並展現更具侵略性的比賽態度。

歷經3場客場回到主場，總教練許皓程認為在主場球迷的支持下，團隊感覺更有動力。在比賽中多次上演灌籃秀，點燃全場氣氛的米勒感謝戰友們的歡呼，「場上感受到非常大聲，戰友們都非常棒，我要繼續為了團隊努力，為你們贏下每一場球。」

關鍵字： TPBL台北戰神丁聖儒

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