洪總率台鋼雄鷹車掃高雄大成功！主場開幕系列賽預售破2萬

▲▼台鋼雄鷹車掃，鄉親熱情相挺。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹將於明日（30日）在台南球場對陣統一7-ELEVEN獅，展開本季首戰。4月4日，主場開幕戰將在澄清湖大本營迎戰樂天桃猿。賽季前夕，台鋼雄鷹在高雄市區舉行車隊掃街活動，並在澄清湖球場舉辦開幕戰前夜造勢活動，吸引眾多市民與球迷參與。

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台鋼集團謝裕民會長親臨現場，台鋼雄鷹董事長王炯棻熱情喊話：「非常感謝各位今天到這邊來支持球隊，我們生長在台灣，去年12強說『台灣尚勇』；我們住在高雄，要說『高雄尚贏』，我們是台鋼雄鷹，乒乒乓乓雄鷹第一名！」

車掃活動由王炯棻董事長、劉東洋領隊、楊士霈副領隊、總教練洪一中領頭，選手則由隊長王柏融帶領「12強金牌鷹雄」陳柏清，以及「經典賽資格賽」成員王博玄、曾子祐參與。台鋼集團桂田文創執行長謝汶芳帶領Wing Stars啦啦隊，吉祥物TAKAO與TAKAMEI、應援團長奧丁、柏澄、Matt等，共9台車在高雄市區進行車隊掃街。沿路許多熱情高雄市民穿上台鋼雄鷹球衣、服飾，手舉應援道具、自製看板，跟著車隊前進或在路邊揮手。

▲▼台鋼雄鷹車掃，吉祥物人氣高。（圖／台鋼雄鷹提供）

車掃活動從九如一路「鷹HOUSE」出發，行經高雄市區，終點站回到澄清湖棒球場。隨後開幕戰前夜造勢活動登場，高雄在地樂團「淺堤」現場演唱揭開序幕，台鋼雄鷹鐵粉、2025鷹國大使上台信心喊話，應援團長奧丁、柏澄、Matt帶來舞蹈表演，台鋼雄鷹吉祥物TAKAO、TAKAMEI及台鋼獵鷹吉祥物大員三兄妹首度合體，由大哥TAKAO表演魔術秀暖場，三兄妹再小秀一段舞蹈。重頭戲Wing Stars登場，2025新單曲〈Cheer it up加大〉唱跳LIVE演出，接著與三位團長帶來應援曲教學，與球迷朋友一起為主場開幕戰做準備。

開幕戰前夜造勢活動壓軸好戲，教練團、選手登台，洪一中總教練喊話期待球迷朋友塞滿整個澄清湖球場：「讓你們的吶喊加油聲，讓整個鳥松區都聽得到，我們球員也會非常努力，你們的吶喊聲有多大聲，球員的表現就會有多棒，我期待塞爆澄清湖的時候，我們一定會非常努力，讓台鋼盡早得到總冠軍！」劉東洋領隊對於掃街、造勢活動滿滿人潮相當感動，他說：「感受到大家給我們關愛的眼神跟回饋給我們的熱情都愈來愈強烈，這是過去一整年我們在洪總的帶領下，選手打出很多感動球迷的比賽，這是球迷給我們的反饋，今年我們當然也不能漏氣，一定要打出更好的成績，也懇請各位高雄的球迷、雄鷹的球迷，繼續給我們在地的球隊台鋼雄鷹更多熱情的支持。」

台鋼雄鷹2025年主場開幕戰將於4月4日登場，上半季主場賽事預售票於FamiPort及FamiTicket熱賣中，主場開幕系列賽4月4、5、6日在澄清湖主場迎戰樂天桃猿，首場比賽「主場開幕戰」、後兩日「高雄製造」主題日，三連戰預售票總和已突破兩萬張。

▲▼台鋼雄鷹車掃，洪總喊話。（圖／台鋼雄鷹提供）