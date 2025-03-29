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完美劇本！道奇44年來首度開季4連勝　主帥：生涯最棒的一次

▲▼ 道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇總教練羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇在今（29）日以戲劇性的再見3分砲拿下開季4連勝，這是球隊相隔44年來首次在開季打出4連勝的成績。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，「這是我執教生涯中最棒的一次開季，我想所有道奇球迷都跟我有一樣的感受，這樣的劇本再完美不過了。」

道奇本場展現韌性，賽事前半段，老虎先發投手弗拉赫提（Jack Flaherty）壓制道奇打線，到了6局靠弗里曼（Freddie Freeman）轟出2分砲得分開張，8局再靠貝茲的陽春砲取得領先。雖然終結者史考特（Tanner Scott）在9局被追平，但延長賽10局上失掉2分後，10局下道奇打線展開猛攻，貝茲（Mookie Betts）轟出左外野方向再見三分砲，一棒結束比賽。

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道奇上次開季4連勝，已是1981年，當年最終奪得隊史第5座世界大賽冠軍。該年已故傳奇投手瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）貢獻13勝，獲選賽揚獎，今年道奇為紀念他，在球衣上繡有其背號「34」的臂章，球隊也將朝2連霸、隊史第9冠邁進。

羅伯斯強調，「我們的比賽內容並非完美，球隊正在成長，還在尋找贏球的方程式。」他也提到，開季在日本的系列戰中，貝茲曾因身體不適缺陣，弗里曼則受到肋骨傷勢影響，但球隊仍能取得連勝並帶著氣勢回到美國，他感到欣慰，「想到過去10天球隊歷經的所有事情，這一切都非常不容易。」

關鍵字： MLB大谷翔平貝茲弗里曼道奇

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