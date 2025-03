貝茲體重暴跌仍轟再見3分砲　助道奇4連勝「真的很驕傲」

▲道奇MVP強打貝茲轟出再見3分砲。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今(29)日以戲劇性的再見3分砲拉出開季4連勝。延長賽10局下,MVP強打貝茲(Mookie Betts)在2出局、二三壘有人的情況下,轟出左外野方向再見全壘打,助道奇以8比5驚險獲勝,他賽後受訪時表示,對自己此戰的表現感到驕傲。

這場比賽在延長賽採突破僵局制,道奇在10局上被對手先攻下2分,但下半局隨即展開反攻。康佛托(Michael Conforto)首先敲出適時二壘安打追回1分,代打的史密斯(Will Smith)再補上左外野安打扳平戰局。2出局後,大谷翔平擊出右外野安打將戰線延續,隨後貝茲登場,氣氛來到最高潮,他曾在第8局轟出1支超前比分的陽春砲。

Mookie Betts turns on this pitch to give the Dodgers the lead! pic.twitter.com/8iigMRhbn5