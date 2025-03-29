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貝茲體重暴跌仍轟再見3分砲　助道奇4連勝「真的很驕傲」

▲▼道奇貝茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇MVP強打貝茲轟出再見3分砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今（29）日以戲劇性的再見3分砲拉出開季4連勝。延長賽10局下，MVP強打貝茲（Mookie Betts）在2出局、二三壘有人的情況下，轟出左外野方向再見全壘打，助道奇以8比5驚險獲勝，他賽後受訪時表示，對自己此戰的表現感到驕傲。

這場比賽在延長賽採突破僵局制，道奇在10局上被對手先攻下2分，但下半局隨即展開反攻。康佛托（Michael Conforto）首先敲出適時二壘安打追回1分，代打的史密斯（Will Smith）再補上左外野安打扳平戰局。2出局後，大谷翔平擊出右外野安打將戰線延續，隨後貝茲登場，氣氛來到最高潮，他曾在第8局轟出1支超前比分的陽春砲。

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面對太空人第5任投手布列斯克（Beau Brieske），貝茲在滿球數下連續2球打成界外，第8球鎖定一顆變速球猛力一揮，將球轟到左外野看台，現場觀眾隨即陷入瘋狂，貝茲高舉右拳繞壘，在全場沸騰聲中回到本壘，與隊友擁抱慶賀。

賽後貝茲受訪時坦言，「雖然身體還沒完全恢復，體重也還不夠，但我真的很滿足、很驕傲今天的表現。」

貝茲因生病缺席東京開幕戰，體重一度暴跌11公斤，目前仍在恢復中，他表示，「我體力沒有掉太多，相信等體重慢慢補回來，我的狀態會更好。」

 
關鍵字： MLB貝茲道奇全壘打

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