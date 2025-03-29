NBA史上首見！　活塞42勝到手戰績較上季「翻3倍」

▲活塞本場缺少一哥康寧漢，仍擊敗東區龍頭騎士。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

活塞又締造了一項亮眼紀錄，今（29）天他們在缺少一哥康寧漢（Cade Cunningham）的情況下，以133比122擊敗全員到齊的騎士，奪下本季第42勝。這意味著活塞本季戰績從去年的14勝一口氣躍升至42勝，整整多贏了28場，成為NBA史上首支在完整82場賽季中，勝場數「翻3倍」的球隊。

過去夏洛特山貓曾在2011-12賽季7勝（縮水球季）之後，在2012-13賽季拿下21勝，但當時並非完整賽季。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管如此活塞打出驚奇，但總教練畢柯斯塔夫（J.B. Bickerstaff）可能仍無緣年度最佳教練。根據體育博彩《BET MGM》的數據，這項殊榮目前是由騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）遙遙領先，他目前獲獎的賠率高達-1600。

不過畢柯斯塔夫執教活塞表現出色，打造出強悍防守與韌性球風，儘管一哥康寧漢本場未出賽，仍擊敗東區第1的騎士，目前活塞與第4種子溜馬僅有1.5場勝差，例行賽還有8場，仍有希望翻盤。

今日比賽，活塞在最後關頭打出12比1的關門攻勢，取下勝利。小哈達威（Tim Hardaway Jr.）火力全開，全場攻下32分並投進7記三分球，成為致勝關鍵。

▲活塞小哈達威（左）、總教練畢柯斯塔夫（右）。（圖／達志影像／美聯社）

「主力不在，就有人得頂上來。」小哈達威（Tim Hardaway Jr.）表示，「不管外界怎麼說，我們就是贏球了。」

活塞先發5人全數得分達16分以上，杜倫（Jalen Duren）繳出16分、13籃板的雙十表現，畢斯利（Malik Beasley）拿下19分、並命中3記三分球，施洛德（Dennis Schroder）得到17分，全場正負值高達+16，而湯普森（Ausar Thompson）則貢獻18分、10籃板、4阻攻、2抄截。

目前活塞近23場比賽贏下其中17場，期間團隊防守效率高居聯盟第1，進攻效率也排名第4，這支活塞不再只是黑馬，而是可能在季後賽首輪造成嚴重麻煩的強勁隊伍。