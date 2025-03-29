大谷翔平壓軸出場戴上世界大賽冠軍戒指！球迷感動：終於圓夢

The moment he's been waiting for.



Shohei Ohtani receives his first World Series ring ???? pic.twitter.com/xgBbOk8bXg — MLB (@MLB) March 29, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊今對戰底特律老虎隊前，隆重舉行「世界大賽戒指授予儀式」，慶祝球隊上季奪得世界大賽冠軍的榮耀。日籍巨星大谷翔平生涯首次獲頒冠軍戒指，他將這枚象徵榮耀的璀璨戒指戴在左手食指上，臉上流露出難以掩飾的喜悅。儀式後，他與隊友們合影留念，共享這難忘的榮耀時刻。

儀式開始前，道奇主場已是人聲鼎沸，熱情的球迷們齊聲高唱皇后樂隊的經典名曲《We Are the Champions》，將現場氣氛推向高潮。知名演員兼喜劇藝人安東尼·安德森（Anthony Anderson）擔任授戒儀式的主持人，他讚揚了大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）和貝茲（Mookie Betts）等球星的卓越表現。

隨著球隊高層依序被點名上台，當羅伯斯（Dave Roberts）總教練登場時，全場爆發出如雷貫耳的掌聲。接著，球員們一一登台領取象徵榮耀的戒指。壓軸出場的大谷翔平，迎來全場最熱烈的歡呼與掌聲。

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▲ 大谷翔平壓軸登場 。（圖／達志影像／美聯社）

安德森激動地高喊：「It's sho time!! 昨年國聯MVP，大谷翔平！」

大谷面帶微笑向球迷揮手致意，當他手捧著精緻的藍色盒子，戒指緩緩呈現在眾人面前時，他的目光一直凝視著這枚閃耀的榮耀象徵。 隨後，他將戒指戴在左手食指上，與隊友們共同合影，永遠銘記這一光輝時刻。

在社群平台上，無數粉絲紛紛留言表達感動之情：「夢想終於實現了」、「眼淚不禁流下」、「他看起來真的很高興」。

道奇隊在去年世界大賽中以4勝1敗擊敗紐約洋基隊，贏得自2020年以來的第八座世界大賽冠軍獎盃。

此次冠軍戒指將授予去年所有效力於道奇隊的球員及球隊相關人員。值得一提的是，本季轉戰底特律老虎隊的投手弗拉赫提（Jack Flaherty），他同樣有資格獲得這枚榮耀的戒指。據羅伯斯總教練透露，球隊將於3月29日（台灣時間30日）正式將戒指頒發給弗拉赫提。