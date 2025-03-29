日本媒體過度追逐大谷翔平！「大谷騷擾」現象引熱議

▲ 媒體過度追逐大谷翔平！「大谷騷擾」網路流行語備受討論 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平的影響力無庸置疑，但媒體過度聚焦是否合適，已成為近期熱議的話題。對於媒體爭相報導，甚至誕生了新的網路流行語——「大谷騷擾」（大谷ハラスメント）。

「與其說大聯盟或道奇、小熊吸引了關注，不如說焦點完全集中在『大谷翔平來了！』這件事上。由於這次是在日本開幕，『大谷熱潮』達到了史無前例的高度。」某體育記者如此表示。

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在回歸日本的比賽中，大谷於對巨人的熱身賽及開幕系列賽第二戰皆轟出全壘打，完美滿足現場觀眾的期待。 「50轟50盜的歷史性紀錄、以及『在該打的時候就能打』的明星氣場，使大谷的表現成為焦點。特別是電視媒體對他的關注程度達到了歷史新高，報導時間更是創下紀錄。」

該記者指出。 然而，對媒體幾乎無止盡的「大谷專屬報導」感到厭倦的人，創造了「大谷騷擾」（大谷ハラスメント）一詞。

這次大谷回到日本，社群媒體上再度出現不少類似的抱怨聲音：「從幾小時前就開始直播倒數，還不斷訪問場外的球迷，明明有其他更值得報導的新聞。」「連大谷愛犬（比賽中的小插曲）都能被做成快訊……」「光是相關新聞節目串聯，就報導了8個半小時，這簡直是大谷騷擾！」

雖然這些抱怨仍屬少數意見，但某些媒體似乎也意識到了這個現象，開始做出調整。

「今天是大聯盟開幕日，但關於大谷的資訊實在太多了，所以《Nスタ》（TBS系新聞節目）會去適當減少相關報導……」這是3月18日播出的《Nスタ》中，主播井上貴博的發言。

他帶著苦笑對觀眾如此「預告」，這段話隨即在網路上獲得「大谷騷擾」批評者的支持。

「選擇關注最熱門的話題，確實能帶來收視率，但適度降溫，反而能吸引不同觀眾群。這並沒有對錯之分，純粹是媒體的策略。」某節目製作人表示。

然而，「大谷騷擾」現象也有過了頭的時候。 在東京開幕戰第二場的隔天（3月20日），日本國家足球隊迎來世界盃資格賽，並成功取得晉級資格。

比賽結束後，媒體採訪球員久保建英、堂安律，卻問起他們對「大谷翔平的看法」，這讓許多人感到錯愕。

「這根本是無關的問題，更何況比賽剛結束，他們才是這場比賽的主角。當時正值關鍵時刻，這種提問實在稱不上恰當。不過，兩位球員仍展現了成熟的應對。」該記者表示。