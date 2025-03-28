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太神了！歐尼爾連6年開幕戰開轟史上第一　金鶯炸6轟12比2藍鳥

記者王真魚／綜合報導

巴爾的摩金鶯外野手歐尼爾（Tyler O'Neill）今對戰多倫多藍鳥於3局上從貝瑞歐斯（Jose Berrios）手中擊出一發三分砲，不僅幫助球隊擴大領先為4比0，更將自己連續開幕戰開轟的紀錄推進到「六年」，成為大聯盟史上第一人。

這場比賽對歐尼爾意義重大，不僅是首次在家鄉加拿大參加大聯盟開幕戰，當天觀眾席上還有多位家人到場觀戰。他在兩出局、兩好一壞的情況下，逮中一顆伸卡球，將考瑟（Colton Cowser）與拉奇曼（Adley Rutschman）送回本壘。

拉奇曼激動表示，「當他擊出那支全壘打時，全場都瘋了，因為那真的太不可思議了，能親眼看到真的很酷。」

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歐尼爾此戰表現驚人，單場3打數3安打，外加2次保送，跑回3分，幫助金鶯以12比2大勝，締造隊史開幕戰單場最多6轟紀錄。

歐尼爾的開幕戰全壘打紀錄始於2020年效力聖路易紅雀隊時，連續4年開轟追平亨德利（Todd Hundley，1994-1997）、卡特（Gary Carter，1977-1980）與洋基傳奇貝拉（Yogi Berra，1955-1958）等人所保持的紀錄。2024年轉戰紅襪的唯一一場開幕戰，他再次開轟，正式獨佔這項歷史紀錄。

總教練海德（Brandon Hyde）對歐尼爾讚譽有加，欣賞他為休息室帶來的正能量，「他個性超棒，我喜歡他那種拚勁，是非常團隊導向的人。」

歐尼爾除了場上亮眼表現，還不忘與隊友共享歡樂。他當天帶了兩盒來自加拿大連鎖店Tim Hortons的甜甜圈請全隊享用。這並非首次，他去年代表紅襪造訪多倫多時，也做過同樣的事。對此，海德笑說，「明天他還想帶甜甜圈來，我完全沒意見。穿一樣的衣服也行，今天做什麼，明天就照做吧！」

▲▼ 開幕戰6連轟締紀錄！歐尼爾（Tyler O`Neill）炸裂三分砲嗨翻家鄉首秀 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 開幕戰6連轟締紀錄！歐尼爾（Tyler O`Neill）炸裂三分砲嗨翻家鄉首秀 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 歐尼爾大聯盟金鶯開幕戰MLB

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