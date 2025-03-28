運動雲

>

大谷翔平攜愛犬帥氣現身主場開幕戰！道奇官方曝光進場照

▲▼ 大谷翔平攜愛犬Decopin帥氣現身主場開幕戰 。（圖／截自道奇官方X）

▲大谷翔平攜愛犬Decopin帥氣現身主場開幕戰 。（圖／截自道奇官方X）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊今在主場迎戰老虎，迎來美國本土的開幕戰。大谷翔平以「第一棒、指定打擊」身分先發出賽，在球場內外都成為注目焦點。

賽前，道奇官方社群平台X（前Twitter）特別釋出大谷與愛犬「Decopin」一同進場的畫面，寫道，「Shohei與Decoy（Decopin暱稱）抵達球場了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

只見大谷身穿印有「大谷簽名款」標誌的白色T恤，搭配淺藍色外套與長褲，反戴黑色帽子，牽著Decopin帥氣入場。這一幕也引發球迷熱烈回應，「Decoy會再度帶領道奇稱霸世界大賽！」「開幕戰準備就緒！」、「最佳拍檔現身！」

此外，大谷也在個人Instagram上分享一張Decopin抱著玩具熟睡的模樣，吸引大批粉絲按讚。

按照先前計畫，大谷賽前於外野進行輕量傳接球訓練，並預計在3月29日（台灣時間30日）進行牛棚練投，為季中重返投手丘鋪路。

迎接本季在美國第一場賽事，大谷翔平以「第一棒、指定打擊」身份先發出賽，首局的首打席擊出一壘方向滾地球出局，第三局兩出局無人上壘的第二打席，他擊出右外野安打。

值得一提的是，大谷翔平不僅連續3場例行賽敲安，這也是他首次從老虎左投史庫柏（Tarik Skubal）手中擊出安打。5局第3打席，則擊出滾地球出局。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

韓籍投手幾近全滅　韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

韓籍投手幾近全滅　韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

中信兄弟MOD換人播　富邦、台鋼轉播尚未定案

中信兄弟MOD換人播　富邦、台鋼轉播尚未定案

富邦悍將製播分離　錢定遠擔任主場主播

富邦悍將製播分離　錢定遠擔任主場主播

大谷翔平炸本季第2轟！道奇5比4老虎奪開季三連勝

大谷翔平炸本季第2轟！道奇5比4老虎奪開季三連勝

味全龍公布年度調薪　徐若熙升到40萬、李凱威衝到46萬

味全龍公布年度調薪　徐若熙升到40萬、李凱威衝到46萬

詹皇目睹吉迪砍進半場壓哨絕殺　公牛10.1秒連3記三分打崩湖人

詹皇目睹吉迪砍進半場壓哨絕殺　公牛10.1秒連3記三分打崩湖人

羅伯斯公布道奇開季5人輪值　點名佐佐木朗希是關鍵

羅伯斯公布道奇開季5人輪值　點名佐佐木朗希是關鍵

棒子越來越長？大谷翔平解密　好萊塢巨星見證開轟嗨到站起來！

棒子越來越長？大谷翔平解密　好萊塢巨星見證開轟嗨到站起來！

周思齊號召打世壯運　統一獅OB好手另組球隊參戰

周思齊號召打世壯運　統一獅OB好手另組球隊參戰

貝茲擺脫身體不適！強襲安打收本季首安　球迷歡聲雷動

貝茲擺脫身體不適！強襲安打收本季首安　球迷歡聲雷動

貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　飼主笑：看得到吃不到

熱門新聞

韓籍投手幾近全滅　韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

中信兄弟MOD換人播　富邦、台鋼轉播尚未定案

富邦悍將製播分離　錢定遠擔任主場主播

大谷翔平炸本季第2轟！道奇5比4老虎奪開季三連勝

味全龍公布年度調薪　徐若熙升到40萬、李凱威衝到46萬

詹皇目睹吉迪砍進半場壓哨絕殺　公牛10.1秒連3記三分打崩湖人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

2兄弟MOD換播　富邦、台鋼未定案

3富邦製播分離　錢定遠任主場主播

4大谷翔平炸本季第2轟！道奇5比4老虎

5味全公布調薪　徐若熙40萬、李凱威46萬

最新新聞

1公牛「10秒9分神績」竟是詹皇所賜

2詹皇目睹吉迪砍進半場壓哨絕殺

3味全公布調薪　徐若熙40萬、李凱威46萬

4大谷翔平驚人的108轟節奏　隊友慶幸一件事

5樂天主場開幕戰味全　門票預售近萬張

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366