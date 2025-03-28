大谷翔平攜愛犬帥氣現身主場開幕戰！道奇官方曝光進場照

▲大谷翔平攜愛犬Decopin帥氣現身主場開幕戰 。（圖／截自道奇官方X）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊今在主場迎戰老虎，迎來美國本土的開幕戰。大谷翔平以「第一棒、指定打擊」身分先發出賽，在球場內外都成為注目焦點。

賽前，道奇官方社群平台X（前Twitter）特別釋出大谷與愛犬「Decopin」一同進場的畫面，寫道，「Shohei與Decoy（Decopin暱稱）抵達球場了！」

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只見大谷身穿印有「大谷簽名款」標誌的白色T恤，搭配淺藍色外套與長褲，反戴黑色帽子，牽著Decopin帥氣入場。這一幕也引發球迷熱烈回應，「Decoy會再度帶領道奇稱霸世界大賽！」「開幕戰準備就緒！」、「最佳拍檔現身！」

此外，大谷也在個人Instagram上分享一張Decopin抱著玩具熟睡的模樣，吸引大批粉絲按讚。

按照先前計畫，大谷賽前於外野進行輕量傳接球訓練，並預計在3月29日（台灣時間30日）進行牛棚練投，為季中重返投手丘鋪路。

迎接本季在美國第一場賽事，大谷翔平以「第一棒、指定打擊」身份先發出賽，首局的首打席擊出一壘方向滾地球出局，第三局兩出局無人上壘的第二打席，他擊出右外野安打。

值得一提的是，大谷翔平不僅連續3場例行賽敲安，這也是他首次從老虎左投史庫柏（Tarik Skubal）手中擊出安打。5局第3打席，則擊出滾地球出局。

