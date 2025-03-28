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威爾斯首局開轟寫隊史紀錄！洋基4比2勝釀酒人奪開幕戰勝利

記者王真魚／綜合報導

2025大聯盟例行賽今登場，洋基首戰在主場迎戰釀酒人，捕手威爾斯（Austin Wells）首局首打席就開轟締造紀錄，助洋基終場4比2贏得開幕戰勝利。

此役面對釀酒人隊投手佩拉塔（Freddy Peralta），威爾斯將球轟出右外野牆外。根據MLB.com記者藍斯（Sarah Langs）統計，威爾斯成為洋基隊史首位在開幕戰首局首打席開轟的球員。

游擊手沃普（Anthony Volpe）在下一局也從類似的位置擊出陽春砲。先發左投倫登（Carlos Rodón）主投5又1/3局送出7次三振，拿下他生涯第二次開幕戰先發（首次為洋基）的勝投。第九局面對老東家，救援投手威廉斯（Devin Williams）雖被擊出安打，但成功守成。

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威爾斯在春訓轟出6支全壘打，為洋基全隊最多。雖然由捕手擔任第一棒非典型作法，但布恩（Aaron Boone）看重他上壘能力，尤其是能在美聯MVP賈吉（Aaron Judge）前站上壘包。

▲▼ 洋基捕手威爾斯（Austin Wells） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基捕手威爾斯（Austin Wells）開轟締造紀錄            。（圖／達志影像／美聯社）

年僅25歲的威爾斯，去年接替崔維諾（Jose Trevino）的位置，在115場比賽中打出打擊率.229，上壘率.322，長打率.395，繳出13轟、18支二壘安打與55分打點的成績，最終在美聯新人王票選中名列第三。

布恩直言，「我非常看好威爾斯這名球員，他對擔任第一棒這件事非常熱血。我認為他會成為聯盟中頂尖的攻守兼備捕手之一，而且他現在就已經準備好了。」

根據統計，威爾斯是現代棒球（自1901年起）以來，第五位在開幕戰打第一棒的捕手。其餘四人為：諾拉（Austin Nola，2022年教士）、肯德爾（Jason Kendall，2007年運動家、1999與2000年海盜）、懷尼格（Butch Wynegar，1977年雙城）以及布瑞斯納罕（Roger Bresnahan，1906年巨人）。

此外，威爾斯這一發全壘打是美聯/國聯史上由捕手擔任第一棒所擊出的第21轟，上一位達成者為皇家隊的梅倫德茲（MJ Melendez），時間是在2022年9月28日。

關鍵字： 洋基威爾斯開幕戰捕手棒球

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