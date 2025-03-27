運動雲

>

法國「眼鏡哥」輸給弟弟暴怒捶桌慘了！右手受傷恐連續缺席2大賽

記者游郁香／綜合報導

世界排名第9的法國「眼鏡哥」A.勒布朗（Alexis Lebrun）日前在法國桌球錦標賽與弟弟F.勒布朗（Felix Lebrun）爭男單冠軍，他在率先取得3比2聽牌之下遭逆轉，賽後他暴怒捶球桌，導致慣用手右手受傷，除了確定錯過4月舉行的世界盃，恐連5月的世錦賽都趕不上，一時發怒的代價慘重。

本屆法國桌球錦標賽決賽上演「兄弟鬩牆」的劇碼，「眼鏡哥」A.勒布朗一度3比2先聽牌，接下來卻連掉2局，反以3比4將冠軍拱手讓給弟弟F.勒布朗，「眼鏡哥」當場情緒失控，用持拍的右手大力捶打球桌，導致慣用手受傷，現在已經戴上護具保護。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「眼鏡哥」今（27）日在社群媒體上坦言自己「非常後悔」，為自己的失態向所有人致歉，「比賽結束後，我沒能控制好自己的情緒，一時怒氣爆發，導致自己右手受傷。我非常後悔。接下來我得暫時離開賽場，專注於復健。」

▲▼法國「眼鏡哥」A.勒布朗輸給弟弟怒捶球桌傷了右手。（圖／翻攝自IG／alexislebrun2003）

▲法國「眼鏡哥」A.勒布朗。（圖／翻攝自IG／alexislebrun2003）

A.勒布朗補充表示，「這次會是個教訓，我會努力學習如何更好地控制自己的情緒。謝謝大家的支持，也對我的舉動表達歉意。」

「眼鏡哥」確定無緣4月14日登場的澳門世界盃，根據《Eurospor》的報導，「眼鏡哥」具體傷勢與恢復期並未公開，至於是否能參加5月17日至25日在杜哈舉行的世界錦標賽，仍是一大變數。他身邊的人透露：「現在下定論還太早，我們會在一個月後重新評估情況。」

這對「眼鏡哥」來說無疑是一次重大打擊。年初表現亮眼的他，首次來到個人生涯最佳的世界第9，卻因為無法妥善面對這場失利，不得不按下暫停鍵。值得一提的是，他在這個月的WTT重慶冠軍賽8強就曾失控，當時他被該站賽事狀態「無解」的當今最強左手王楚欽徹底壓制，就曾在場邊猛力捶打水瓶，讓眾人看傻。

關鍵字： 桌球法國Alexis LebrunFelix Lebrun

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

紅人開幕戰前確認26人名單！台美混血費爾柴德遭DFA

紅人開幕戰前確認26人名單！台美混血費爾柴德遭DFA

韓籍投手幾近全滅　韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

韓籍投手幾近全滅　韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

中信兄弟MOD換人播　富邦、台鋼轉播尚未定案

中信兄弟MOD換人播　富邦、台鋼轉播尚未定案

2026亞運中華隊總教練出爐　擬26人培訓名單先征亞錦賽

2026亞運中華隊總教練出爐　擬26人培訓名單先征亞錦賽

前NBA選秀狀元又在台籃失業　夢想家「無法磨合」釋出班尼特

前NBA選秀狀元又在台籃失業　夢想家「無法磨合」釋出班尼特

「空靈女神」大堀彩閃退今宣布婚訊！嫁男雙好手　小戴、李洋祝福

「空靈女神」大堀彩閃退今宣布婚訊！嫁男雙好手　小戴、李洋祝福

詹皇自爆與喬丹沒聯絡　「我還在打球他不想和我說話」

詹皇自爆與喬丹沒聯絡　「我還在打球他不想和我說話」

日職開季名單無台將　古林睿煬二軍出發

日職開季名單無台將　古林睿煬二軍出發

王威晨致勝安！勝騎士首戰老東家　兄弟4比2逆轉統一獅

王威晨致勝安！勝騎士首戰老東家　兄弟4比2逆轉統一獅

MLB開季宣傳：大谷、賈吉變身英雄！航海王團隊操刀神級畫面

MLB開季宣傳：大谷、賈吉變身英雄！航海王團隊操刀神級畫面

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

熱門新聞

紅人開幕戰前確認26人名單！台美混血費爾柴德遭DFA

韓籍投手幾近全滅　韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

中信兄弟MOD換人播　富邦、台鋼轉播尚未定案

2026亞運中華隊總教練出爐　擬26人培訓名單先征亞錦賽

前NBA選秀狀元又在台籃失業　夢想家「無法磨合」釋出班尼特

「空靈女神」大堀彩閃退今宣布婚訊！嫁男雙好手　小戴、李洋祝福

讀者回應

﻿

熱門新聞

1紅人確認26人名單！台美混血遭DFA

2韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

3兄弟MOD換播　富邦、台鋼未定案

42026亞運總教練出爐！先征亞錦賽

5前NBA狀元班尼特　又在台籃失業

最新新聞

1富邦製播分離　錢定遠任主場主播

2兄弟開幕戰有優勢　統一力拚中止客場7連敗

3UBA史上得分王劉丞勳　生涯最終兩戰拚冠

4UBA最強砍將　林韋愷喊話展大將之風

5統一結合府城店家、球迷　年度影片今晚8點

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366