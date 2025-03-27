法國「眼鏡哥」輸給弟弟暴怒捶桌慘了！右手受傷恐連續缺席2大賽

記者游郁香／綜合報導

世界排名第9的法國「眼鏡哥」A.勒布朗（Alexis Lebrun）日前在法國桌球錦標賽與弟弟F.勒布朗（Felix Lebrun）爭男單冠軍，他在率先取得3比2聽牌之下遭逆轉，賽後他暴怒捶球桌，導致慣用手右手受傷，除了確定錯過4月舉行的世界盃，恐連5月的世錦賽都趕不上，一時發怒的代價慘重。

Très fier de mon petit frère ????



C’était un très gros match contre Félix ce soir



C’est fort d’aller chercher ce titre. Forcément déçu d’être passé si près



Mais je suis quand même très content d’avoir obtenu la médaille d’argent ????



Cette compétition était belle, alors merci à… pic.twitter.com/kFGlWLNmqM — Alexis Lebrun (@AlexisLebrun15) March 23, 2025

本屆法國桌球錦標賽決賽上演「兄弟鬩牆」的劇碼，「眼鏡哥」A.勒布朗一度3比2先聽牌，接下來卻連掉2局，反以3比4將冠軍拱手讓給弟弟F.勒布朗，「眼鏡哥」當場情緒失控，用持拍的右手大力捶打球桌，導致慣用手受傷，現在已經戴上護具保護。

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???? FÉLIX LEBRUN EST SACRÉ CHAMPION DE FRANCE !! ????????



IL VIENT DE BATTRE SON FRÈRE ALEXIS TRIPLE CHAMPION EN TITRE.



pic.twitter.com/BwyoUZBDXS — Kultur (@Kulturlesite_) March 23, 2025

「眼鏡哥」今（27）日在社群媒體上坦言自己「非常後悔」，為自己的失態向所有人致歉，「比賽結束後，我沒能控制好自己的情緒，一時怒氣爆發，導致自己右手受傷。我非常後悔。接下來我得暫時離開賽場，專注於復健。」

▲法國「眼鏡哥」A.勒布朗。（圖／翻攝自IG／alexislebrun2003）

A.勒布朗補充表示，「這次會是個教訓，我會努力學習如何更好地控制自己的情緒。謝謝大家的支持，也對我的舉動表達歉意。」

「眼鏡哥」確定無緣4月14日登場的澳門世界盃，根據《Eurospor》的報導，「眼鏡哥」具體傷勢與恢復期並未公開，至於是否能參加5月17日至25日在杜哈舉行的世界錦標賽，仍是一大變數。他身邊的人透露：「現在下定論還太早，我們會在一個月後重新評估情況。」

這對「眼鏡哥」來說無疑是一次重大打擊。年初表現亮眼的他，首次來到個人生涯最佳的世界第9，卻因為無法妥善面對這場失利，不得不按下暫停鍵。值得一提的是，他在這個月的WTT重慶冠軍賽8強就曾失控，當時他被該站賽事狀態「無解」的當今最強左手王楚欽徹底壓制，就曾在場邊猛力捶打水瓶，讓眾人看傻。