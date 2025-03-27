狂輸塞爾提克30分！太陽本季第2慘　杜蘭特看對手狂轟外線很洩氣

"You know this is coming, you know what type of team they are, you know what type of league we're in, but it's still a little demoralizing when teams hit deep 3s." Kevin Durant as Celtics started 7-of-9 from deep in 1st quarter of 30-point win over Suns. #Suns #Celtics pic.twitter.com/8jO5Wne4n9 — Duane Rankin (@DuaneRankin) March 27, 2025

記者游郁香／綜合報導

必須全力避免跌出附加賽區的太陽，今（27）日迎戰衛冕軍塞爾提克，儘管綠衫軍少了當家一哥坦圖（Jayson Tatum），外線火力依舊兇猛，首節就轟了10顆三分彈，整場飆進22顆，終場以132比102狂勝太陽30分。鳳凰城頭牌杜蘭特（Kevin Durant）坦言看到對手命中一顆又一顆的遠距三分，讓人感到洩氣。

塞爾提克一哥坦圖因腳踝傷勢缺戰，但衛冕軍外線火力絲毫沒減弱，首節便投進10記三分球，全場合計52投22中，外線命中率達42.3%，遠超他們本季平均砍進17.8記三分與48.2次出手，持續穩坐聯盟三分出手與命中數第1名的位置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲太陽慘輸30分，杜蘭特是全隊少數的亮點。（圖／達志影像／美聯社）

比賽進行至第3節中段，塞爾提克已經投進17記三分球，並將領先擴大至34分，徹底澆熄太陽的反攻希望。2屆FMVP杜蘭特是太陽本場「唯一亮點」，他開賽就火力全開，首節8投6中攻下16分，最終拿下30分，無奈隊友全面熄火，無人能挺身而出幫他分擔重任。

太陽最終以102比132慘輸30分，吞下本季第2慘烈的敗仗，僅次於2月6日對雷霆一役輸了31分。

▲杜蘭特坦言看到塞爾提克命一顆又一顆三分，令人感到沮喪。（圖／達志影像／美聯社）

對於球隊首節防守策略失效，被塞爾提克猛灌42分，杜蘭特直言，「對這種拉開空間的球隊來說，一開始就對持球者包夾是很冒險的。他們有兩個能投外線的中鋒，而今天他們手感火燙。也許開局包夾讓他們熱起來了，加上我們在補防上慢了半拍，我想這是多種因素造成的。」

杜蘭特也坦言，塞爾提克開局三分球9投7中，令人感到挫敗，「你知道這會發生，你知道他們是什麼樣的球隊，也知道我們處在什麼樣的聯盟。但當對手在你眼前砍進一顆又一顆遠距三分，那感覺還是挺讓人洩氣的。」

首節大爆發後，杜蘭特次節開局在板凳上休息，直到上半場最後5分多鐘才回到場上，對於教練的調度，他直言，「我當然希望每晚都能打滿48分鐘，但我知道這不現實。我總覺得自己一直是火燙的，就算10投0中時也一樣。也許這是自信過頭，甚至有點妄想，但我上場時就是這種感覺。」