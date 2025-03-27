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名嘴嗆「先動手就揍回去」　詹皇貼拳擊影片開酸隊友助陣

記者游郁香／綜合報導

《ESPN》知名球評史密斯（Stephen A. Smith）再度語出驚人，他在節目中放話，若湖人天王詹姆斯（LeBron James）在先前的場邊爭執中動手，他會「立刻揍回去」。詹皇今（27）日絕殺溜馬後，火速分享「打拳影片」回嗆，隊友唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）等人都按讚助威。

▲湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／路透）

▲湖人天王詹姆斯絕殺溜馬後發文回嗆名嘴。（圖／路透，下同）

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史密斯在節目上評論「大皇子」布朗尼（Bronny James）的內容，引起天王老爸詹姆斯的不滿，詹皇甚至在隊友還在討論戰術時，走到史密斯身旁警告，「別碰我兒子！那是我兒子！」。史密斯一開始表示能理解詹皇身為父親的立場，之後卻又控訴詹皇扭曲事實，強調自己之前批評的是詹皇而非布朗尼。

史密斯在今日播出的節目上更說，「如果那傢伙（詹皇）敢對我動手，我會立刻反擊，馬上出拳。」不過該影片是在沒有前後文的情況下被剪輯出來，史密斯也隨即在社群媒體上澄清完整脈絡，強調自己並非主動挑釁。

儘管如此，詹姆斯在對溜馬投進絕殺補籃後，仍不忘在Instagram上開酸，他貼出一段史密斯練習拳擊的影片，並配上搞笑文字：「WHOMP WHOMP WHOMPPPP」，以拳聲模仿嘲諷回應，外界一看就明白這是在回應對方的「出拳言論」。

該貼文一出，立刻引來唐西奇、里夫斯、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）與海耶斯（Jaxson Hayes）等湖人球員按讚「助陣」。

▲湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯史密斯

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