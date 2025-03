名嘴嗆「先動手就揍回去」　詹皇貼拳擊影片開酸隊友助陣

記者游郁香/綜合報導

《ESPN》知名球評史密斯(Stephen A. Smith)再度語出驚人,他在節目中放話,若湖人天王詹姆斯(LeBron James)在先前的場邊爭執中動手,他會「立刻揍回去」。詹皇今(27)日絕殺溜馬後,火速分享「打拳影片」回嗆,隊友唐西奇(Luka Doncic)、里夫斯(Austin Reaves)等人都按讚助威。

▲湖人天王詹姆斯絕殺溜馬後發文回嗆名嘴。(圖/路透,下同)

史密斯在節目上評論「大皇子」布朗尼(Bronny James)的內容,引起天王老爸詹姆斯的不滿,詹皇甚至在隊友還在討論戰術時,走到史密斯身旁警告,「別碰我兒子!那是我兒子!」。史密斯一開始表示能理解詹皇身為父親的立場,之後卻又控訴詹皇扭曲事實,強調自己之前批評的是詹皇而非布朗尼。

Stephen A Smith says he would’ve swung on LeBron



“If that man would’ve put his hands on me. I would’ve immediately swung on him. Immediately.”



(h/t @gifdsports )



pic.twitter.com/PwMkLrRZYL