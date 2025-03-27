運動雲

>

塞爾提克天價易主！新老闆是死忠粉　總管只盼保留奪冠班底

▲▼塞爾提克總管史蒂文斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克總管史蒂文斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

波士頓塞爾提克即將以61億美元（約新台幣2014億元）易主，球隊籃球事務總裁史蒂文斯（Brad Stevens）首度對外發聲，他表示最在意的不是新東家的背景或財力，而是希望2024年的奪冠班底能夠原封不動地保留，「我真心希望我們的每位成員都能繼續留隊、持續發揮。」他說，「說實話，我每天都是靠這些優秀的夥伴支撐生活的。」

準新老闆奇索姆（Bill Chisholm）為私募股權大亨，出身於麻州喬治城，在達特茅斯學院踢過足球，擁有深厚的新英格蘭背景，是長年支持塞爾提克的球迷。史蒂文斯表示，「他看起來是個很棒的人，對塞爾提克充滿熱情，一直以來都是我們的忠實粉絲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然奇索姆是死忠球迷，但換股東仍可能使球隊內部結構產生變化。對此，史蒂文斯強調他並不抗拒改變，但希望能讓所有團隊成員都感到安心，期盼2024年塞爾提克奪冠的團隊能維持不變。

「就目前來看，新資方給我們的所有訊號都相當正面。」史蒂文斯補充道，「我們大家都在適應這個轉變，我希望每一位隊職員都能對這次變化感到踏實，不要慌張。」

關鍵字： NBA塞爾提克史蒂文斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

紅人開幕戰前確認26人名單！台美混血費爾柴德遭DFA

紅人開幕戰前確認26人名單！台美混血費爾柴德遭DFA

前NBA選秀狀元又在台籃失業　夢想家「無法磨合」釋出班尼特

前NBA選秀狀元又在台籃失業　夢想家「無法磨合」釋出班尼特

2026亞運中華隊總教練出爐　擬26人培訓名單先征亞錦賽

2026亞運中華隊總教練出爐　擬26人培訓名單先征亞錦賽

王威晨致勝安！勝騎士首戰老東家　兄弟4比2逆轉統一獅

王威晨致勝安！勝騎士首戰老東家　兄弟4比2逆轉統一獅

MLB開季宣傳：大谷、賈吉變身英雄！航海王團隊操刀神級畫面

MLB開季宣傳：大谷、賈吉變身英雄！航海王團隊操刀神級畫面

詹皇自爆與喬丹沒聯絡　「我還在打球他不想和我說話」

詹皇自爆與喬丹沒聯絡　「我還在打球他不想和我說話」

味全李承風經歷落選與手術！熬過1000多天自培轉正　力拚新人王

味全李承風經歷落選與手術！熬過1000多天自培轉正　力拚新人王

貝茲宣布完全康復！體重驟降11公斤關鍵原因找到了

貝茲宣布完全康復！體重驟降11公斤關鍵原因找到了

富比士公布最有價值球隊：洋基市值突破80億美元創紀錄！

富比士公布最有價值球隊：洋基市值突破80億美元創紀錄！

「空靈女神」大堀彩閃退今宣布婚訊！嫁男雙好手　小戴、李洋祝福

「空靈女神」大堀彩閃退今宣布婚訊！嫁男雙好手　小戴、李洋祝福

屏東警執行行人違規取締專案　火車站成取締重點引乘客不滿

熱門新聞

紅人開幕戰前確認26人名單！台美混血費爾柴德遭DFA

前NBA選秀狀元又在台籃失業　夢想家「無法磨合」釋出班尼特

2026亞運中華隊總教練出爐　擬26人培訓名單先征亞錦賽

王威晨致勝安！勝騎士首戰老東家　兄弟4比2逆轉統一獅

MLB開季宣傳：大谷、賈吉變身英雄！航海王團隊操刀神級畫面

詹皇自爆與喬丹沒聯絡　「我還在打球他不想和我說話」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1紅人確認26人名單！台美混血遭DFA

2前NBA狀元班尼特　又在台籃失業

32026亞運總教練出爐！先征亞錦賽

4王威晨致勝安！勝騎士首戰老東家

5開季宣傳曝！大谷、賈吉化身賽場英雄

最新新聞

1209轟中島宏之引退　告別24年生涯

2綠衫軍易主　總管盼保留奪冠班底

3樂天募近百萬　送暖3大公益單位

4不在最佳狀態　詹皇：我仍能影響比賽

5詹皇重啟播客節目　找來奈許搭檔

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366