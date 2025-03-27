塞爾提克天價易主！新老闆是死忠粉　總管只盼保留奪冠班底

▲塞爾提克總管史蒂文斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

波士頓塞爾提克即將以61億美元（約新台幣2014億元）易主，球隊籃球事務總裁史蒂文斯（Brad Stevens）首度對外發聲，他表示最在意的不是新東家的背景或財力，而是希望2024年的奪冠班底能夠原封不動地保留，「我真心希望我們的每位成員都能繼續留隊、持續發揮。」他說，「說實話，我每天都是靠這些優秀的夥伴支撐生活的。」

準新老闆奇索姆（Bill Chisholm）為私募股權大亨，出身於麻州喬治城，在達特茅斯學院踢過足球，擁有深厚的新英格蘭背景，是長年支持塞爾提克的球迷。史蒂文斯表示，「他看起來是個很棒的人，對塞爾提克充滿熱情，一直以來都是我們的忠實粉絲。」

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雖然奇索姆是死忠球迷，但換股東仍可能使球隊內部結構產生變化。對此，史蒂文斯強調他並不抗拒改變，但希望能讓所有團隊成員都感到安心，期盼2024年塞爾提克奪冠的團隊能維持不變。

「就目前來看，新資方給我們的所有訊號都相當正面。」史蒂文斯補充道，「我們大家都在適應這個轉變，我希望每一位隊職員都能對這次變化感到踏實，不要慌張。」