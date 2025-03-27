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詹皇回應每年花百萬美元保養　稱字母哥在70年代能單場250分

▲湖人詹姆斯，公牛懷特、布澤利斯。（圖／路透）

▲湖人詹姆斯（左）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）昨（26）日登上脫口秀節目《Pat McAfee Show》，暢談多個話題，包括古今時代球員比較、聯盟陰謀論、身為NBA門面的壓力等。他也宣布重啟播客節目《Mind the Game》，將找奈許（Steve Nash）一起主持。

針對外界長年質疑2003年騎士抽中狀元籤，進而選進自己是聯盟「安排好的」，詹姆斯語帶玩笑地回應，「我不覺得那是巧合，讓詹姆斯留在家鄉、讓尤恩（Patrick Ewing）去尼克、羅斯（Derrick Rose）去公牛，我懂這份『任務』。」雖語帶玩笑，但也引發了外界對聯盟選秀抽籤透明度的討論。

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▲▼騎士詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲2003年克里夫蘭騎士以狀元籤選中詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

對於現代球星能否在舊時代立足的爭論，詹姆斯直言，「你說安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在70年代不能打球？我覺得他能在那個年代單場砍250分，沒有不敬的意思，但他真的可以。」他也補充，自己能適應任何一個年代的比賽節奏與強度。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、黃蜂球小弟拉梅洛 。（圖／路透）

▲公鹿安戴托昆波。（圖／路透）

對於灰狼新星艾德華茲（Anthony Edwards）不願成為「聯盟新門面」一事，詹姆斯表示理解，他透露自己也從未想過要當聯盟門面，但自知需要背負起某種責任，「我只是想成為一位模範球員、一個現代公民，讓球迷能夠追隨我的旅程。」他也點出，知道蠻多球員並不想承擔這種壓力與期望。

對於外界盛傳他每年花費百萬美元保養身體，詹姆斯否認，「我不知道那鬼話是從哪來的。」

關鍵字： NBA詹姆斯湖人

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