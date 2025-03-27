詹皇自爆與喬丹沒聯絡　「我還在打球他不想和我說話」

LeBron James was asked about his relationship with Michael Jordan:



“We don’t talk… because I’m still playing… MJ is one of the most ruthless competitors there is & ‘till I’m done, & he doesn’t have to look at me wearing No. 23 & every time my name is mentioned, it’s mentioned… pic.twitter.com/E8R6cmz04m — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) March 26, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）近日作客《Pat McAfee Show》，談到與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的關係，他自爆兩人「沒有聯絡」，因為自己還在打球，而喬丹是最無情的競爭者之一。至於選擇23號當背號，詹皇承認確實是因為喬丹，但與Nike簽約與對方毫無關係。

喬丹曾是詹姆斯童年時期的籃球偶像，不過進入NBA後，隨著詹皇締造的成就越來越多，他時常被拿來與喬丹做比較， 尤其是在有關「誰是史上最佳球員」的討論中。

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▲湖人天王詹姆斯自爆與喬丹沒聯絡。（圖／達志影像／美聯社）

詹皇近日作客《The Pat McAfee Show》，接受長達75分鐘的訪談，談到與喬丹的關係，他坦言雙方「沒聯絡」，並解釋：「因為我還在打球。我還在打球，我目前的重心仍然是提升自己的技術。」他形容彼此處於一個「不錯的狀態」，但兩人之間有距離。

詹皇很清楚，只要自己仍是現役球員，兩人就難以建立更深的連結，「MJ是最無情的競爭者之一，只要我還在場上、還穿著23號球衣，只要每次提到我名字時還會被拿來跟他比較，我們的關係就不會有太大進展。他會想，『我不想跟你講話，別打電話給我。』」

▲詹姆斯期待退休後能與喬丹建立更深厚的關係。（圖／CFP）

詹皇也提到2022年NBA全明星賽時，他曾與喬丹短暫擁抱合影，那是「純粹的尊重與敬意」，「我會穿23號，就是因為MJ。他在我成長過程中帶來的啟發非常巨大，身為一個來自俄亥俄州阿克倫、童年沒有什麼榜樣可循的孩子，那真的影響我很深。」不過他也澄清，與Nike簽約和喬丹無關，「才不是呢，去他的……我會簽Nike，是因為他們給了我一份7年9000萬美元的合約。」

▲詹姆斯透露當布萊恩還未退役時，兩人也沒有太深的交情。（圖／達志影像／美聯社）

當被問到是否期盼在退休後與喬丹建立交情時，詹姆斯表示「希望可以」。他舉與已故洛城傳奇布萊恩（Kobe Bryant）的經歷為例，雙方也是在Kobe退休後才建立起真正的私人關係。「有趣的是，我跟Kobe——其實在他打球時也沒有真正的私人關係。我們在奧運隊上關係不錯，'08年、'12年奧運都是如此，但那之間一直是競爭關係。」

詹姆斯回憶，兩人關係從2016年Kobe退休後開始轉變，2018年他加盟湖人後更進一步深化。「他打電話給我說：『兄弟，來洛杉磯有什麼需要的，我罩你。你現在是湖人一份子，你是家人。』我們後來有過很多次對話。他也出現在很多比賽中支持我。」