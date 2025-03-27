「投手・大谷」目標鎖定季後賽　道奇GM談復出登板時機

▲ 道奇GM談大谷翔平投手復出計畫，目標鎖定季後賽 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊總經理高梅茲（Brandon Gomes）於3月26日（台灣時間27日）接受美國媒體訪問時，談及大谷翔平的投手復出計畫，並透露球隊的目標是讓他在季後賽階段重返投手丘。

在美國職棒大聯盟的節目《MLB Now》中，主持人布肯尼（Brian Kenny）詢問高梅茲，「大谷本季大約會投幾局？」對此，高梅茲回應，「我們沒有設定特定的投球局數。他的復健過程與眾不同，既要以投手身份進行康復，同時也要以打者身份持續出賽與調整。此外，他在休賽季進行了肩膀手術，因此我們會謹慎規劃。」

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談及大谷目前的恢復狀況，高梅茲表示，「目前他已經開始平地投球，狀況不錯。我們最重視的，是確保他回到投手丘時身體健康，並且能夠像過去一樣在高水準的比賽中投球，特別是在季後賽。」

大谷是否有望在例行賽末段重返先發輪值時，高梅茲給出了肯定的答覆，「是的，我們就是朝這個方向準備。」

大谷上次進行牛棚投球練習已是2月25日（台灣時間26日），之後便專注於打擊調整。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾於3月24日（台灣時間25日）受訪時表示，大谷預計在3月29日（台灣時間30日）對戰底特律老虎隊的賽前，重新進行牛棚投球，為復出投球的下一步做好準備。