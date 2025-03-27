富比士公布最有價值球隊：洋基市值突破80億美元創紀錄！

▲紐約洋基隊成為MLB史上首支市值80億美元球隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

根據《富比士》報導，紐約洋基隊成為MLB歷史上首支市值突破80億美元的球隊。和2024年相比，洋基的市值增長9%，達到82億美元，持續穩坐MLB最有價值球隊的寶座。

在去年12月《富比士》公佈的全球50大最具價值運動球隊榜單中，洋基以75.5億美元排名第四。而根據最新市值，洋基現已超越NFL的洛杉磯公羊隊，升至全體育界第三位，僅次於NBA的金州勇士隊與NFL的達拉斯牛仔隊。

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然而，儘管市值創新高，洋基隊去年仍報告了5700萬美元的營運虧損。

除了洋基，MLB市值最高的五支球隊還包括：洛杉磯道奇隊 - 68億美元、波士頓紅襪隊 - 48億美元、芝加哥小熊隊 - 46億美元、舊金山巨人隊 - 40億美元。

芝加哥白襪隊成為唯一市值下跌的MLB球隊，由於2024賽季創下現代棒球紀錄的121敗，球隊價值下滑2%，從20.5億美元降至20億美元。

聖路易紅雀、西雅圖水手、科羅拉多洛磯與坦帕灣光芒的市值則與去年持平。

運動家隊市值大幅成長50%，達18億美元，是漲幅最大球隊。儘管搬離奧克蘭，暫時遷至西薩克拉門托的次級聯盟球場，並計劃在拉斯維加斯打造新主場，但他們的市值因離開老舊的奧克蘭體育館而飆升。