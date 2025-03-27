富比士公布最有價值球隊：洋基市值突破80億美元創紀錄！

▲紐約洋基隊成為MLB史上首支市值80億美元球隊。（圖／達志影像／美聯社）
記者王真魚／綜合報導
根據《富比士》報導，紐約洋基隊成為MLB歷史上首支市值突破80億美元的球隊。和2024年相比，洋基的市值增長9%，達到82億美元，持續穩坐MLB最有價值球隊的寶座。
在去年12月《富比士》公佈的全球50大最具價值運動球隊榜單中，洋基以75.5億美元排名第四。而根據最新市值，洋基現已超越NFL的洛杉磯公羊隊，升至全體育界第三位，僅次於NBA的金州勇士隊與NFL的達拉斯牛仔隊。
然而，儘管市值創新高，洋基隊去年仍報告了5700萬美元的營運虧損。
除了洋基，MLB市值最高的五支球隊還包括：洛杉磯道奇隊 - 68億美元、波士頓紅襪隊 - 48億美元、芝加哥小熊隊 - 46億美元、舊金山巨人隊 - 40億美元。
芝加哥白襪隊成為唯一市值下跌的MLB球隊，由於2024賽季創下現代棒球紀錄的121敗，球隊價值下滑2%，從20.5億美元降至20億美元。
聖路易紅雀、西雅圖水手、科羅拉多洛磯與坦帕灣光芒的市值則與去年持平。
運動家隊市值大幅成長50%，達18億美元，是漲幅最大球隊。儘管搬離奧克蘭，暫時遷至西薩克拉門托的次級聯盟球場，並計劃在拉斯維加斯打造新主場，但他們的市值因離開老舊的奧克蘭體育館而飆升。
|排名
|球隊
|價值
|一年變化
|1
|紐約洋基隊
|$82億
|9%
|2
|洛杉磯道奇隊
|$68億
|25%
|3
|波士頓紅襪隊
|$48億
|7%
|4
|芝加哥小熊隊
|$46億
|9%
|5
|舊金山巨人隊
|$40億
|5%
|6
|紐約大都會隊
|$32億
|7%
|7
|費城費城人隊
|$31億
|6%
|8
|亞特蘭大勇士隊
|$30億
|7%
|9
|休士頓太空人隊
|$28億
|16%
|10
|洛杉磯天使隊
|$27.5億
|2%
|11
|聖路易紅雀隊
|$25.5億
|0%
|12
|德州遊騎兵隊
|$24.5億
|2%
|13
|西雅圖水手隊
|$22億
|0%
|14
|多倫多藍鳥隊
|$21.5億
|2%
|15
|華盛頓國民隊
|$21億
|5%
|16
|芝加哥白襪隊
|$20億
|-2%
|17
|聖地牙哥教士隊
|$19.5億
|10%
|18
|巴爾的摩金鶯隊
|$19億
|10%
|19
|運動家隊
|$18億
|50%
|20
|密爾瓦基釀酒人隊
|$17億
|6%
|21
|亞利桑那響尾蛇隊
|$16億
|12%
|22
|底特律老虎隊
|$15.5億
|7%
|23
|明尼蘇達雙城隊
|$15億
|3%
|24
|科羅拉多洛磯隊
|$14.75億
|0%
|25
|克里夫蘭守護者隊
|$14億
|4%
|26
|匹茲堡海盜隊
|$13.5億
|2%
|27
|辛辛那提紅人隊
|$13.25億
|6%
|28
|堪薩斯市皇家隊
|$13億
|6%
|29
|坦帕灣光芒隊
|$12.5億
|0%
|30
|邁阿密馬林魚隊
|$10.5億
|5%
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