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富比士公布最有價值球隊：洋基市值突破80億美元創紀錄！

▲▼ 紐約洋基。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約洋基隊成為MLB史上首支市值80億美元球隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

根據《富比士》報導，紐約洋基隊成為MLB歷史上首支市值突破80億美元的球隊。和2024年相比，洋基的市值增長9%，達到82億美元，持續穩坐MLB最有價值球隊的寶座。

在去年12月《富比士》公佈的全球50大最具價值運動球隊榜單中，洋基以75.5億美元排名第四。而根據最新市值，洋基現已超越NFL的洛杉磯公羊隊，升至全體育界第三位，僅次於NBA的金州勇士隊與NFL的達拉斯牛仔隊。

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然而，儘管市值創新高，洋基隊去年仍報告了5700萬美元的營運虧損。

除了洋基，MLB市值最高的五支球隊還包括：洛杉磯道奇隊 - 68億美元、波士頓紅襪隊 - 48億美元、芝加哥小熊隊 - 46億美元、舊金山巨人隊 - 40億美元。

芝加哥白襪隊成為唯一市值下跌的MLB球隊，由於2024賽季創下現代棒球紀錄的121敗，球隊價值下滑2%，從20.5億美元降至20億美元。

聖路易紅雀、西雅圖水手、科羅拉多洛磯與坦帕灣光芒的市值則與去年持平。

運動家隊市值大幅成長50%，達18億美元，是漲幅最大球隊。儘管搬離奧克蘭，暫時遷至西薩克拉門托的次級聯盟球場，並計劃在拉斯維加斯打造新主場，但他們的市值因離開老舊的奧克蘭體育館而飆升。

排名 球隊 價值 一年變化
1 紐約洋基隊 $82億 9%
2 洛杉磯道奇隊 $68億 25%
3 波士頓紅襪隊 $48億 7%
4 芝加哥小熊隊 $46億 9%
5 舊金山巨人隊 $40億 5%
6 紐約大都會隊 $32億 7%
7 費城費城人隊 $31億 6%
8 亞特蘭大勇士隊 $30億 7%
9 休士頓太空人隊 $28億 16%
10 洛杉磯天使隊 $27.5億 2%
11 聖路易紅雀隊 $25.5億 0%
12 德州遊騎兵隊 $24.5億 2%
13 西雅圖水手隊 $22億 0%
14 多倫多藍鳥隊 $21.5億 2%
15 華盛頓國民隊 $21億 5%
16 芝加哥白襪隊 $20億 -2%
17 聖地牙哥教士隊 $19.5億 10%
18 巴爾的摩金鶯隊 $19億 10%
19 運動家隊 $18億 50%
20 密爾瓦基釀酒人隊 $17億 6%
21 亞利桑那響尾蛇隊 $16億 12%
22 底特律老虎隊 $15.5億 7%
23 明尼蘇達雙城隊 $15億 3%
24 科羅拉多洛磯隊 $14.75億 0%
25 克里夫蘭守護者隊 $14億 4%
26 匹茲堡海盜隊 $13.5億 2%
27 辛辛那提紅人隊 $13.25億 6%
28 堪薩斯市皇家隊 $13億 6%
29 坦帕灣光芒隊 $12.5億 0%
30 邁阿密馬林魚隊 $10.5億 5%
關鍵字： MLB洋基隊紐約市值體育

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