運動雲

>

「統一尚勇」響徹台南　統一獅開幕戰200人樂團熱血應援

▲▼ 統一尚勇開幕戰賽前表演組兩百人聯合演出 帶動球迷尚勇應援，臺南市管樂團、南美志工合唱團、港明高中管弦樂團、永華口琴樂團、崇明國中國樂團，在地挺在地 。（圖／統一獅提供）

▲統一尚勇開幕戰賽前表演組兩百人聯合演出，帶動球迷尚勇應援，報告臺南市管樂團、南美志工合唱團、港明高中管弦樂團、永華口琴樂團、崇明國中國樂團，在地挺在地 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEN獅主場開幕戰，將於本周日在台南棒球場熱鬧展開，當天賽前將演出邀請在地表演團，包括臺南市管樂團、南美志工合唱團、港明高中管弦樂團、永華口琴樂團及崇明國中國樂團聯合演出，組成進200人表演團體以不同樂器呈現及表演。

迎接開幕戰盛會，場內外將規劃一系列熱鬧活動包括「中華英雄X統一獅棒球榮耀展」、「尚勇拼圖好禮」、「尚勇闖關遊戲」及「尚勇吉祥物應援教學見面會」、「總機連憲訪談合影會」等多項活動，於14:30正式開始，歡迎各位民眾一起進場感受棒球熱。  

[廣告]請繼續往下閱讀...

當天還邀請在地表演團，臺南市管樂團、南美志工合唱團、港明高中管弦樂團、永華口琴樂團及崇明國中國樂團聯合演出，組成進200人表演團體以不同樂器呈現及表演，演出獅隊「統一尚勇」歌曲並搭配應援互動，讓尚勇歌曲再次在台南棒球場響徹雲霄迎接獅隊開幕戰，贏下勝利。  

臺南市管樂團&永信國小管樂團

 以臺南之名，推動管樂藝術、培養音樂人才，與屢獲音樂比賽佳績的永信國小管樂團攜手合作，傳承音樂文化，共奏動人樂章。

南美志工合唱團 

由臺南市美術館志工組成，以熱忱與歌聲傳遞志工精神，展現多元合唱魅力。  

港明高中管弦樂團 

成立於2021年，屢獲音樂比賽特優，展現青春洋溢且精湛的音樂實力。

永華口琴樂團 

深耕校園口琴教育，連續九年全國特優，並以音樂為橋梁展現國際交流風采。

臺南市崇明國中國樂團 

全國學生音樂比賽十二連霸，推廣傳統國樂，為臺南市培養優秀音樂人才。  

關鍵字： 獅主場開幕戰台南表演團棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「回到出生的土地」中職傳奇洋將之子來台！鷹俠：台灣永在心中

「回到出生的土地」中職傳奇洋將之子來台！鷹俠：台灣永在心中

「K金戰士」打假球後變打假卡！　護國神Q變冷氣工

「K金戰士」打假球後變打假卡！　護國神Q變冷氣工

「大谷替代者」天使22歲新秀直升大聯盟　創15年首見紀錄

「大谷替代者」天使22歲新秀直升大聯盟　創15年首見紀錄

貝茲宣布完全康復！體重驟降11公斤關鍵原因找到了

貝茲宣布完全康復！體重驟降11公斤關鍵原因找到了

董秉軒申請復籍盼重返中職　味全龍依戰力考量啟動讓渡

董秉軒申請復籍盼重返中職　味全龍依戰力考量啟動讓渡

桌球國手被爆劈腿搞神隱　黑底白字文道歉了

桌球國手被爆劈腿搞神隱　黑底白字文道歉了

42歲的野獸起飛爆扣！　林志傑：那球蠻瞎的

42歲的野獸起飛爆扣！　林志傑：那球蠻瞎的

「不喜歡輕浮男」日媒爆真美子曾拒絕大谷翔平原因　牽線人曝光

「不喜歡輕浮男」日媒爆真美子曾拒絕大谷翔平原因　牽線人曝光

中職傳奇告別舞台！林智勝3月31日舉行引退記者會

中職傳奇告別舞台！林智勝3月31日舉行引退記者會

陳志杰熬過失速低潮飆146公里！葉總看好重拾自信

陳志杰熬過失速低潮飆146公里！葉總看好重拾自信

【超強魔術！】狂搖可樂開瓶竟沒爆？還可以轉移二氧化碳到香檳

熱門新聞

「回到出生的土地」中職傳奇洋將之子來台！鷹俠：台灣永在心中

「K金戰士」打假球後變打假卡！　護國神Q變冷氣工

「大谷替代者」天使22歲新秀直升大聯盟　創15年首見紀錄

貝茲宣布完全康復！體重驟降11公斤關鍵原因找到了

董秉軒申請復籍盼重返中職　味全龍依戰力考量啟動讓渡

桌球國手被爆劈腿搞神隱　黑底白字文道歉了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職傳奇洋將鷹俠之子來台原因曝！

2「K金戰士」打假球後變打假卡！　護國神Q變冷氣工

3天使22歲新秀直升大聯盟　創15年首見紀錄

4貝茲完全康復！身體不適原因找到了

5董秉軒想回中職　味全不留人讓渡

最新新聞

1周思齊挑戰垂直馬拉松！賈永婕激將法

2賈永婕、周思齊號召挑戰垂直馬拉松！

3郭澤恩守勝想跟江坤宇一樣強！

4林智勝引退　周思齊招手：山羊需要你

5里拉德驚傳血栓　本季仍有望復出

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366