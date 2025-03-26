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謝國城少棒／曾宥傑「拆彈」高雄續命　支持兄弟最愛李振昌

▲曾宥傑。（圖／記者楊舒帆攝）

▲曾宥傑。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽於26日進行敗部賽事，高雄市發揮火力，以11比1大勝彰化縣。曾宥傑不僅中繼解危，還在攻擊端有雙安、2打點的好表現，成為致勝英雄。

高雄市在3局上率先發動攻勢，陳昱錡掃出二壘安打，張劭齊保送上壘，徐宇恩再擊出二壘安打，攻下2分帶動士氣。

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高雄市由張劭齊先發，3局下1出局後兩次保送，換上曾宥傑接手，並連飆2K穩住陣腳，成功中繼3局並失1分。4局上，柯裕謙適時安打再追加1分，5局上也加入1分，6局上單局狂敲7支安打，灌進7分。

高雄市全場共擊出13支安打，曾宥傑的兩支安打包含1支二壘安打，貢獻2打點。柯裕謙、洪昱昇也分別擊出二壘安打，各進帳2分。高雄市總教練鄭乃介表示，「陳昱錡的安打突破後，整體狀態穩定了下來。曾宥傑的控球相當好，本來就預定讓他登板。」

受到大會將賽程提前一天影響，受隔場限制的投手較多，曾宥傑的責任重大，鄭乃介說，「由於擔心他無法投完整場，但還是先讓張劭齊先發。曾宥傑的控球很穩，即使是壞球也是控制在邊邊角角，不會有太大落差。」

曾宥傑透露，前陣子曾因傷休息兩個月，直到縣內賽才復出，經過一段時間的調整，才找回手感。他說，登板時的目標就是解決危機。從小支持兄弟的曾宥傑也表示，「球員都很帥，李振昌最帥。」他原本只是來球隊測試，後來得到了父母的支持，決定開啟自己的棒球之路。

徐宇恩擔任本壘指揮官，鄭乃介形容他不愛說話，是個內斂的小朋友，但在場上該引導時會挺身而出。排在第一棒的原因是他不容易被對手保送，能發揮他的打擊實力。這場比賽，他擊出1支二壘安打，另兩打席也靠著保送和失誤上壘。

徐宇恩來自高雄市那瑪夏鄉，教練特地邀請他入隊，並跟隨哥哥徐子恩的腳步，從四年級開始打球。他對自己非常有信心，偶像就是自己。

關鍵字： 少棒高雄曾宥傑勝利棒球

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