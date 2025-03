唐西奇「踢球」差點誤傷球迷　直言湖人8連勝後有點自滿

▲湖人金童唐西奇坦言球隊連勝後有點自滿。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

湖人今(25)日客場不敵魔術後吞下3連敗,第3節被打出34對18的猛攻,成為最大的敗筆。此役攻下32分、7籃板、7助攻的「金童」唐西奇(Luka Doncic),賽後坦言球隊在8連勝後確實「有些自滿」,並呼籲要重拾之前的強硬防守,「現在我們不能再這樣鬆懈了。」

Luka Doncic kicked the ball in the stands and it almost hit a fan just as Lakers-Magic was about to kick off the 2nd half ????pic.twitter.com/t3yMdnirM9