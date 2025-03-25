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唐西奇「踢球」差點誤傷球迷　直言湖人8連勝後有點自滿

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人金童唐西奇坦言球隊連勝後有點自滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人今（25）日客場不敵魔術後吞下3連敗，第3節被打出34對18的猛攻，成為最大的敗筆。此役攻下32分、7籃板、7助攻的「金童」唐西奇（Luka Doncic），賽後坦言球隊在8連勝後確實「有些自滿」，並呼籲要重拾之前的強硬防守，「現在我們不能再這樣鬆懈了。」

湖人下半場防守崩盤，多次換防失誤讓對手頻頻得分，錯位問題尤為嚴重，成為敗仗關鍵。值得一提的是，第3節開打前出現一個小插曲，唐西奇將一顆球輕踢進觀眾席，雖然動作溫和、無惡意，但從他的反應可見，球險些誤擊球迷。美國媒體直言，唐西奇的舉動或許出於玩心，卻也反映出湖人場上氣氛混亂。

湖人本場防線全線瓦解，近幾個月所建立的防守體系失效，禁區高度劣勢明顯，使球隊難以保護籃下，外線輪轉也顯疲態，魔術多次輕鬆取得外線空檔。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲天王詹姆斯回歸後，湖人依舊連敗。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇雖繳出32分、7籃板、7助攻的全能數據，但23投僅9中，命中率不理想。湖人目前仍保持在西區前4，不過與第7名僅有3場勝差，後面的灰熊、勇士與快艇正步步進逼。

「我們首先得確保能進入季後賽，」唐西奇直言，「這聯盟裡沒有什麼是保證的。」他也坦承，球隊在連勝後確實有些自滿，並呼籲要重拾8連勝時期的強硬防守，「現在我們不能再這樣鬆懈了。」

主帥瑞迪克（JJ Redick）接受《Spectrum SportsNet》訪問時則提到，湖人目前在戰術執行與防守輪轉上有些需要整頓的地方，並直言球隊現在正經歷一些低潮，必須重新找回比賽節奏。他也補充，「我們今晚看起來有些疲憊，無法維持比賽開局的強度與專注力。」

7冠傳奇霍瑞（Robert Horry）則點名唐西奇應更積極傳球，「大家都知道他能得分……但當他讓隊友參與比賽時，他打得會更好。」

▲湖人金童唐西奇單核領軍擊敗金塊。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人金童唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人唐西奇

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