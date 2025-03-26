葉總點名進步多　林鋅杰加強控球、肩部肌力拚開季一軍

▲林鋅杰。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍投手林鋅杰在今年春訓期間展現成長，累積2場官辦熱身賽先發經驗，投5局失2分，顯示技術與心態都有明顯進步。

林鋅杰透露，自己在休季間著重於兩個重點：提升控球穩定性和肩部肌力。「我覺得自己的穩定性進步蠻多的，不會太大起大落」，他坦言，「在投對決打者時的決勝球時，動作可能會跑掉。希望能減少不必要的保送，並在每一次機會中展現實力。

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總教練葉君璋對林鋅杰的表現給予正面評價，認為他在春訓期間進步顯著，有機會爭取開季一軍名額。對於今年的目標，林鋅杰表示：「先發投手競爭滿大的，如果能在一軍出賽，就是盡力完成教練交代的任務，不管是先發或中繼。」

回顧職涯，林鋅杰2022年結束旅美返台後未被選中，直到2023年6月與味全龍簽約。去年在二軍累計5勝9敗，防禦率4.60。2024年6月23日首次登上一軍，如今已積極備戰新賽季。

葉總點名林鋅杰春訓進步多，他特別提到，葉總有提點他動作改善的部分，「注意滑步的時候，身體不要太快往前壓，要把重心保持再投出去。」

今年春訓除了穩定控球外，還在重新調整球路，包括增加二縫線速球及指叉球的穩定性，最有信心的曲球，好球率較高。「不要緊張，保持平常心」是他面對新賽季的心態準則。

▲林鋅杰。（圖／味全龍提供）