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替高柏鎧找禁區幫手　夢想家補進213公分長人馬可仕・龍查

▲▼夢想家簽下213 公分洋將馬可仕・龍查。（圖／夢想家提供）

▲夢想家簽下213 公分洋將馬可仕・龍查。（圖／夢想家提供）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家球團今（25）日正式宣布213公分洋將馬可仕・龍查（Markus Lončar）加盟，幫忙分擔高柏鎧的禁區壓力。

現年28 歲的馬可仕・龍查擁有波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞雙重國籍，具備豐富國際賽場經驗，曾效力於波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞、德國、沙烏地阿拉伯、波蘭、葡萄牙等多個國家聯賽。

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馬可仕・龍查2023-24賽季在Al Taawoun （Saudi Arabia-SBL）出賽22場比賽，場均20分、16.2籃板、1.8助攻、2次阻攻，投籃命中率 74.2%，三分命中率3成7。隔年轉戰Al Nasr Riyadh （Saudi Arabia-SBL），繳出場均 13.3 分、13.2 籃板、1.0 助攻、1.8 籃板。

夢想家總經理韓駿鎧表示，「非常歡迎馬可仕・龍查的加入，他的到來將增強球隊的禁區戰力、防守強度與分擔高柏鎧的體力，為團隊帶來更多助力。期待他在賽季中發揮實力，為球隊帶來勝利。」

馬可仕・龍查也說，「這是我第一次來到台灣，知道夢想家是一支優秀的球隊，在聯盟的排名也是前段班，我非常喜歡他們的團隊，迫不及待想見隊友們，還有品嚐台灣的美食，我的目標是贏得總冠軍，我相信我們一定可以做到。」 

關鍵字： TPBL夢想家馬可仕・龍查

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