古林睿煬壓制養樂多重砲！飆152化解滿壘危機　單局猛飆3Ｋ

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬今天在二軍登板出賽，對養樂多之戰於5局接替登板，後援4局僅失1分，球速最快來到152公里。火腿終場4比3勝出

古林睿煬上一場出賽是18日一軍熱身賽對巨人，當時後援2局狂飆4K，無失分。表現獲得監督新庄剛志的肯定，球團接下來計畫讓他往先發方向培養，也安排他先到二軍調整。

時隔7天，古林睿煬今天再度出賽，此戰接替北山亘基登板，不過一上場就小遇亂流，一開始接連被敲安打與保送，讓場上形成滿壘並失掉1分，不過他隨即穩住陣腳，對決山田哲人飆出152公里直球，製造二壘飛球出局，再讓濱田太貴擊出三壘滾地球，成功守住滿壘危機，僅失1分退場，展現關鍵時刻的壓制力。

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古林睿煬6局續投，接下來未再讓打者上壘，連續解決9名打者，包括8局連飆3K，此役共投4局用59球，被敲3支安打都集中在第5局，包括被内山壮真、尼基塔（Moiseyev Nikita）以及伊藤琉偉擊出安打，失掉唯一1分，隨後回穩，共投出4次三振，另有1次保送。

東北樂天投手王彥程同日在二軍出賽，對羅德之戰後援2.2局，面對12名打者，被敲5安，另有3次三振、1次保送，失掉3分責失。樂天終場2比11吞敗。



▲古林睿煬。（圖資料照／記者李毓康攝）

