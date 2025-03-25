巴特勒親揭「原想轉投太陽」原因　與勇士意外共譜完美聯手

▲巴特勒強調自己只想去一支會贏球的球隊。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）明（26）日將迎來與熱火「分手」後的首次對決，他今日在邁阿密當地大學練習完後，受到大批學生猛追，這一戰可說是未演先轟動，賽前他也首度談到這筆交易背後的故事，以及為何最初心向鳳凰城。

巴特勒上半季與熱火關係緊繃時，曾明確表達希望被交易至太陽。然而，太陽3巨頭之一畢爾（Bradley Beal）拒絕放棄交易否決權，使得原本的交易計畫難以成行。太陽甚至一度考慮將當家頭牌杜蘭特（Kevin Durant）納入談判，最終仍錯失補強機會，反倒讓勇士趁勢與熱火完成交易。

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▲巴特勒與勇士相當合拍。（圖／達志影像／美聯社）

「我從來不懷疑來這裡（勇士）的決定，」巴特勒在接受《The Athletic》記者史雷特（Anthony Slater）訪問時直言，「我只是沒跟任何人談過。我知道不管去哪裡，我都會拿到這張合約。大家一直說我為了錢，但如果有球隊交易網羅我，難道他們不會給我這份合約嗎？我只想贏球，我想知道去哪裡能贏。」

依照巴特勒的說法，他只是想去一支會贏球的球隊，顯然擁有2屆FMVP杜蘭特的太陽以及柯瑞帶領的勇士，都符合他的需求。

轉戰勇士後，巴特勒隨即與球隊簽下2年1億1100萬美元延長合約，並迅速融入體系。他至今為勇士出賽19場，場均貢獻17.6分、6.5助攻、6.1籃板，球隊則取得16勝3敗，爬上西區第6，他成為灣區大軍再次衝擊總冠軍的關鍵拼圖。

巴特勒與勇士的化學效已逐漸發酵，明日面對戰績滑落至30勝41敗的熱火，這場交鋒也將是巴特勒再次證明自己選擇無誤的舞台。

▲巴特勒成為柯瑞本季的最強幫手。（圖／達志影像／美聯社）