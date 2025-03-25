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努特巴爾本季盼出賽至少140場！期待再戰 WBC

▲諾特巴爾（Lars Nootbaar）單場3安5打點。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾特巴爾（Lars Nootbaar）本季盼出賽至少140場！期待再戰 WBC。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

聖路易紅雀隊的外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）2023 年世界棒球經典賽（WBC）中助日本隊奪冠，如今期待在新賽季迎來突破。身為紅雀隊的主力球員，他展現出強烈的責任感，並對 2026 年春天舉行的下一屆WBC表達參賽意願，「我想再次參加。」

努特巴爾上季在春訓期間肋骨骨折，進入例行賽後傷勢持續影響表現，最終僅出賽109場，繳出2成 44打擊率、12支全壘打、45分打點的成績。

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他在2023年曾出賽生涯最多的117場，如今邁入大聯盟第5個球季，目標是出賽140-150場，「健康度過整季是今年的最大目標。」

從近期表現來看，努特巴爾維持不錯的打擊狀況，他表示，「目標是減少滾地球，確實揮棒，並能將球打向球場各個方向。」

2023年與他一起奪冠的 WBC 戰友，近一兩年紛紛挑戰大聯盟。今年加入道奇隊的佐佐木朗希也備受矚目，對此，努特巴爾直言，「他還很年輕，天賦異稟。」為了明年能再次與這群並肩作戰的夥伴站上大舞台，他強調，「我必須打出更好的表現。」並將目光鎖定新賽季的挑戰。

關鍵字： 棒球紅雀隊WBC努特巴爾外野手

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