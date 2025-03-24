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日職線上賭博風波擴大16人總罰款超過兩百萬　僅公布山岡泰輔一人

▲▼世界12強棒球賽,山岡泰輔。（圖／記者李毓康攝）

▲山岡泰輔。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

近日，日本職業棒球（NPB）因為球員與球隊人員參與線上賭博問題，決定對8支球隊16人處以總額達1020萬日圓（約新台幣224萬9932元）的罰款。NPB事務局長中村勝彥表示，「這次處罰並非輕微處分。」這一事件引發了日本社會對於賭博問題的關注，並強調棒球界應肩負起更大的社會責任。

根據日本媒體《日刊體育》報導，NPB在2月20日向12支球隊發出呼籲，要求曾經使用過線上賭博的選手及球隊相關人員自願向所屬球隊申報，並告知賭博的詳細情況。最終，從2月20日到3月20日，7支球隊的15名成員完成了自我申報。最終，歐力士隊的山岡泰輔投手也被納入處罰名單，總共有8支球隊16名成員受到懲處。

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根據NPB與12球隊的協商，罰款的金額依據每名選手的地位、年薪以及賭博的頻率、金額等因素進行了詳細計算，並決定每人處罰10萬至300萬日圓不等。

根據《棒球協約》第3條，選手與球隊人員有責任將棒球視為社會文化的公共財，而參與線上賭博的行為對棒球的形象和社會責任造成了負面影響。此外，NPB與12球隊還決定，除了罰金外，將總額3000萬日圓捐贈給專門針對賭博成癮進行援助的機構，希望能夠對這個問題進行更有效的防治。

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