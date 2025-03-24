「女戰神」蘇柏亞原民運摘金　曾萌生退意為最後一屆亞運拚了

▲跆拳道女戰神蘇柏亞摘下原民運女子57公斤級金牌。（圖／承筠行銷提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣跆拳道好手蘇柏亞今（24）日在114年全國原住民族運動會女子57公斤級賽事中，以全勝之姿勇奪金牌，為新賽季迎來亮眼開局。她將以此為養分，持續備戰4月下旬在中國舉行的主席盃，以及下半年登場的世界錦標賽。

曾在2018年雅加達亞運奪下女子53公斤級金牌，並代表台灣出征東京奧運的蘇柏亞，卻在上屆杭州亞運選拔賽中不敵學妹林唯均，無緣衛冕，她一度考慮是否結束選手生涯，最終仍決定再拚一次，為自己「最後一屆亞運之旅」努力。

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此次代表桃園市出戰原民運，蘇柏亞首輪輪空，隨後連續擊敗台南市李翊瑄、台中市江澐蓁，最終在金牌戰擊退苗慄縣張又慈，成功站上頒獎台頂端。

上次參加原民運已經是4年前，這次能奪金對蘇柏亞而言，是一個好的開始。她透過經紀公司表示，透過每一場比賽進行狀態調整至關重要，尤其今日前兩場節奏過快，還好在與教練溝通後逐漸回穩，最終成功克敵。

蘇柏亞提到，經驗真的很重要，尤其是在關鍵時刻或雙方實力相近時，如何穩定心態、把握節奏贏得比賽，都是靠長年累積的經驗。

接下來，蘇柏亞將把重心放在國際賽事準備上，期許能延續狀態，在主席盃與世界錦標賽再創巔峰。