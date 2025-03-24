朗希使用計畫曝！道奇主帥大讚有賽揚實力　正觀察向左球種

▲道奇日籍投手三本柱，大谷翔平（左）、山本由伸（中）、佐佐木朗希（右） 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（24）日透過預錄影像，出現在日本《NHK-BS》轉播的道奇對天使比賽中。他在訪談中特別談到大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希這3位備受關注的日籍球員，並同步揭露對佐佐木的觀察，與新賽季的登板規劃。

對於即將恢復「二刀流」的大谷，羅伯斯表示，雖然目前尚未確定他何時會以投手身份於大聯盟登板，但預計今年會讓他投打兩端都準備。他是大聯盟最頂尖的選手，總是力求進步，從不自滿，這也是他成為頂尖的原因。」

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談到第2年挑戰大聯盟的山本，羅伯斯展現十足信心，「我認為由伸將迎來大突破，去年他的表現已非常出色，今年我期待他躍升為聯盟一流投手。」對於外界質疑他右肩舊傷與能否負荷完整球季，羅伯斯斬釘截鐵地回應，「我完全不擔心，他變得更強壯、更成熟了，目前身體狀態很好，我相信他能穩定待在輪值中。」

▲羅伯斯正在觀察佐佐木朗希是否有向左變化球種。（圖／達志影像／美聯社）

至於首度進軍大聯盟的佐佐木，羅伯斯給予極高評價，「他絕對具備拿下賽揚獎的潛力，他的速球非常出色，也有一定的控球能力，指叉球更是他的王牌。我們目前正觀察他是否能投出向左變化的球路。」

考量佐佐木過去在日本尚未投過完整球季，羅伯斯也透露球隊使用計畫，「他的登板間隔會是1周1次，我們會盡量維持這個節奏，讓他保持穩定。」