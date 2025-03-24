「約旦Kobe」親哥遭戰神捨棄已返國　總經理：陣容沒他的空間

▲近期戰神面臨低潮。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

結束客場征戰後，台北台新戰神將於3月29日、30日重返主場。近期戰神面臨低潮，球隊持續優化攻防策略，尋找更穩定的比賽節奏。在新洋將席樂加入後，團隊已有5名外籍球員，球員註冊期限將至，最終名單仍未確定，台新育樂總經理林祐廷透露，本季簽回的「約旦Kobe」親哥已離隊返國。

自3月5日主場賽事結束後，戰神連續客場征戰，處於連敗低谷，總教練許皓程直言，球員應調整心態，「不要期望獲得注目，應該要專注做自己擅長的事情，幫助球隊贏球才是最重要的。」

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▲戰神總教練許皓程直言，球員應調整心態。（圖／台北戰神提供）

錢肯尼鼓勵隊友，面對戰績起伏再所難免，「最終目標是團結一心，發揮最佳狀態。」他也點出團隊問題在於防守的穩定性，「修正不好的防守策略，持續保持溝通，全力以赴。」

戰神近期在新洋將席樂加盟後，團隊已有包含米勒、艾力克、莫爾曼、麥卡倫等5名外籍球員，目前最終名單仍未確定。台新育樂總經理林祐廷表示，「新成員加入後，還需要多觀察幾場，可能會到最後一刻才定案。」

▲「約旦Kobe」的哥哥赫里斯-傑佛森已經離隊。（圖／台北戰神提供）

至於先前簽回的「約旦Kobe」親哥赫里斯-傑佛森，林祐廷證實他已離隊返國，雖然恢復狀況良好，但目前陣容編制上確實沒有適合他的空間。

赫里斯-傑佛森上季替戰神打了13場例行賽，展現穩定的攻防表現，場均能得17.4分、7.5籃板、2抄截。