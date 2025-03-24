酸言酸語左耳進右耳出　布朗尼：大家以為我是沒感情的機器人

▲湖人詹皇之子布朗尼（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯湖人新秀布朗尼（Bronny James）背負著「詹姆斯（LeBron James）之子」的光環與壓力，在NBA展開自己的菜鳥球季，隨著時間推移，他也越來越能坦然面對外界的酸言酸語。

年僅20歲的布朗尼在2024年選秀中於第55順位被湖人選中，隨後簽下罕見的菜鳥4年合約，並在開幕戰對上明尼蘇達灰狼完成NBA首秀，寫下聯盟史上首次父子同場紀錄。

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▲湖人詹姆斯、布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

然而，布朗尼並非一路順遂的星二代，他多次被下放至G聯盟，至今在NBA共出賽22場，平均上場5.8分鐘，僅拿下2.3分、0.6籃板與0.6助攻，投籃命中率35.4%、三分命中率則為26.9%，表現難言理想。

面對各種批評，布朗尼近日在接受《The Athletic》記者瓦爾登（Joe Vardon）專訪時談到自己的心境，「我讓那些話左耳進、右耳出。」

他補充說，「我努力每天專心做好自己的工作，不過，有時候那些酸言酸語也會讓我想更加努力，我都看得到大家說了什麼，球迷都以為我像個機器人，沒感情、沒情緒一樣。」

▲湖人布朗尼（右）背負詹皇之子壓力闖NBA賽場。（圖／達志影像／美聯社）

布朗尼接著說，「我會坦然接受這些聲音，每天一大早就到健身房，加練，看影片。我把這些當作成長的燃料，無論是去G聯盟打球，還是坐在板凳上觀察湖人的比賽，這些都是學習，且這也是總管佩林卡（Rob Pelinka）希望我做到的。」