莫瑞狂飆39分！金塊終結火箭9連勝　MVP約基奇回歸時間曝

Jamal Murray stuffed the stat sheet in a big win for the Nuggets!



???? 39 PTS

???? 7 AST

???? 4 REB

???? 4 3PM



Denver wins the battle of West #2 vs. #3. pic.twitter.com/ybWJqhLnDC — NBA (@NBA) March 24, 2025

記者游郁香／綜合報導

金塊今（24）日作客強敵火箭，陣中3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）連4場因左腳踝傷勢高掛免戰牌，他的搭檔莫瑞（Jamal Murray）此戰挺身狂飆39分，率隊以116比111終結休士頓近期的9連勝。丹佛主帥馬龍（Michael Malone）透露，約基奇有望在接下來的主場5連戰中復出。

▲金塊主控莫瑞（中）。（圖／達志影像／美聯社）

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金塊主控莫瑞上半場就橫掃17分，第3節再獨攬17分，帶領金塊該節打出39對22的猛攻，將分差拉開到96比79、17分。火箭決勝節展開反擊，最後1分半鐘以100比109落後，隨後打出7比1的攻勢，當家長人森根（Alperen Sengun）終場前21秒上籃得手將分差縮小至3分。

不過，金塊布勞恩（Christian Braun）在最後19秒兩罰俱中，將領先擴大到5分，幫助丹佛守住勝果。

這場勝利對金塊來說格外重要，他們現在僅落後西區第2的火箭1場勝差，以45勝27敗位居分區第3，領先第4的湖人1場。

▲金塊主控莫瑞狂飆39分。（圖／達志影像／美聯社）

金塊此戰團隊投籃命中率高達51%，莫瑞飆出39分最高，他另有7助攻、4籃板；小波特（Michael Porter Jr.）貢獻17分、9籃板；衛斯布魯克繳出14分；戈登（Aaron Gordon）拿下13分、8助攻；小喬丹（DeAndre Jordan）也有11分、15籃板進帳。

丹佛主帥馬龍今日也帶來好消息，他透露當家頭牌約基奇很快就能復出，「他會在丹佛的5場主場賽程中回歸。希望他能在那5場內回來。顯然，今天他不會上場。我不認為他會在明天回來，我們只是想回到家，看看他的情況。」

約基奇本季繳出場均大三元的驚人數據，平均能得29.1分、12.8籃板和10.3助攻，與雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）是最有力的兩位MVP候選人。

▲金塊一哥約基奇即將復出。（圖／達志影像／美聯社）