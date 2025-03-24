詹皇欽點交易帶上昔冠軍隊友　湖人網羅唐西奇背後暖心安排

▲大莫里斯（左）被納入唐西奇（右）的交易包裹。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人與獨行俠的季中震撼交易案中，除了唐西奇（Luka Doncic）與戴維斯（Anthony Davis）互換外，還有一位角色球員被納入引起話題，傳出大莫里斯（Markieff Morris）是被洛城天王詹姆斯（LeBron James）「欽點」加入交易包裹的球員。

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大莫里斯的雙胞胎弟弟小莫里斯（Marcus Morris）日前作客NBA名記者歐康納（Kevin O’Connor）的Podcast節目時爆料，「大家可能不知道，其實Markieff和Luka的關係非常好，真的很好。我想湖人注意到這一點，想讓Luka在新環境中有熟悉的隊友。」

小莫里斯還提到，除了哥哥大莫里斯，湖人陣中還有過去與唐西奇在獨行俠搭檔過的芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith），達拉斯長人克勒貝爾（Maxi Kleber）也被一起交易到洛城，這些安排對於幫助唐西奇適應洛杉磯生活至關重要。

▲唐西奇與大莫里斯有著好交情。（圖／達志影像／美聯社）

小莫里斯直言，「湖人真的很希望Markieff回來，『詹姆斯親自開口』要求他一起來。」

大莫里斯曾是湖人2020年奪冠班底之一，回鍋洛城至今出賽7場，繳出場均4.7分、1.6籃板。雖然角色不大，但他在場上的經驗以及與唐西奇的情誼，被視為這筆交易成功的潛在推力。

目前湖人戰績42勝27敗，位居西區第4，落後丹佛金塊0.5場、與第2名休士頓火箭的差距則為2.5場。

▲湖人大莫里斯。（圖／達志影像／美聯社）