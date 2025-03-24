柯瑞將飛往邁阿密有望復出？　巴特勒談熱火：完全不會去想

▲勇士一哥柯瑞將飛往邁阿密與球隊會合。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士前役在少了天王柯瑞（Stephen Curry）之下不敵老鷹，客場6連戰之旅出師不利，不過據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，咖哩大神將飛往邁阿密與球隊會合，能否出戰26日作客熱火的比賽，取決於接下來兩天骨盆挫傷的治療反應。

柯瑞是在上周對多倫多暴龍一戰第3節傷退，儘管勇士以117比114險勝，但他的傷勢引起巨大擔憂，所幸之後核磁共振檢查（MRI）結果顯示並無結構性損傷，球隊將在當地時間周一重新評估他的狀況。

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《ESPN》權威記者查拉尼亞今（24）日披露，柯瑞將飛往邁阿密與球隊會合，他能否在26日作客熱火的比賽回歸，取決於接下來兩天的治療反應。

▲柯瑞日前因「骨盆挫傷」退場。（圖／達志影像／美聯社）

在沒有柯瑞的情況下，勇士昨日以115比124敗給亞特蘭大老鷹，進一步凸顯這位兩屆MVP的重要性。勇士目前正展開客場6連戰，努力要保住西區第6種子的席次。儘管本季在咖哩大神缺陣時，灣區軍團的戰績為7勝4敗，表現尚可，但若想避免落入附加賽，幾無犯錯空間。

26日到南攤主場踢館的比賽，也是灣區強力新援巴特勒（Jimmy Butler）被交易後，首次重返邁阿密對決前東家，對此他本人淡定表示，「對，我是從那裡被交易走的。對啦，結局不是大家想要的那樣，但那已經是很久以前的事了。我現在完全不會去想。」

談到在邁阿密的這段時光，巴特勒則說，「我們還可以啦，但我們沒有拿下應該要拿的冠軍。所以我也不知道。我們有過幾次不錯的季後賽之旅，也玩得挺開心的。我想那就是我們所做的一切了。」

▲勇士強力新援巴特勒。（圖／路透）