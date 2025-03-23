大谷曬愛犬吃飯畫面　碗竟是山本由伸的手作大禮！

▲大谷愛犬Dekopin的新餵食碗，是來自隊友山本由伸的手作。（圖／翻攝自Instagram／shoheiohtani）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

道奇球星大谷翔平23日在Instagram限時動態中曬出愛犬Dekopin的吃飯畫面，不過最吸睛的不是狗狗本人，而是牠面前那只極具巧思的陶瓷餵食碗，這是由隊友山本由伸親手製作的「超大作」。

大谷曬出的照片中，出現3件手工陶瓷作品，分別刻有「OHTANI 17」、「翔平」以及「DECOY」字樣。其中「DECOY」碗是專為大谷愛犬Dekopin打造的專屬餐具，大谷也溫暖致謝，「山本由伸老師的超大作，老師謝謝您。」

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▲山本由伸親手製作3件陶瓷碗送給大谷一家。（圖／翻攝自Instagram／shoheiohtani）

畫面中，Dekopin坐在陶碗前吐著舌頭等待進食，接著開心地大口吃著飼料，模樣療癒可愛。

▲大谷愛犬Dekopin。（圖／翻攝自Instagram／shoheiohtani）

此外，限時動態中1只放置於後方的陶碗疑似刻有「美」的字樣，球迷猜測是大谷妻子真美子的專屬器皿，「該不會是寫了真美子吧？」「太有心了，山本老師。」

值得一提的是，每個陶碗上都印有一個「四角中帶有『由』字」的個人標誌，展現山本對細節的講究，不少網友驚艷直呼，「這根本可以開展覽了」、「山本不只球投得好，連陶藝都這麼強。」

事實上，這份暖心之作早在春訓前就已悄悄準備。今年1月，山本回到家鄉岡山，曾在Instagram分享自己體驗備前燒的過程，他寫道，「在家鄉欣賞美麗星空，也親手做了備前燒，度過了充實的休賽季。」如今陶器完成並交到大谷手中，山本也轉發限時動態表示，「當時做的碗完成啦」，並附上笑臉與勝利手勢表情，展現兩人深厚友情。

▲大谷翔平（左）、山本由伸（中）。（圖／達志影像／美聯社）