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張奕先發調整都在掌控中 受訪意外揭露中職用球不一現象

▲▼ 富邦悍將張奕。（圖／記者楊舒帆攝）

▲富邦悍將張奕。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將張奕被點名輪值人選中，昨熱身賽先發4.1局，被敲出7支安打，失掉3分責失，但無四壞球保送，並投出2次三振。對於這樣的表現，總教練陳金鋒表示並不擔心，認為張奕的球速逐漸提升，且整體仍在控制範圍內，安打較多主要是因為測試調整中的變化，而非純粹挨打。

張奕今天受訪時提到，他的投球節奏與計畫都有按照預期進行，包含局數掌控、球速的增加，以及身體的張力逐步提升。對於被打出較多安打，他認為有些球雖然搶到好球數，但位置偏甜，因此遭到攻擊，這部分是他需要檢討的地方。不過，他也強調自己的投球位置大致到位，接下來只要稍作修正，相信狀況不會相差太多。

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除了比賽內容，張奕點出一個長期存在於中職的問題——比賽用球品質不一。他表示，這不是今年才出現的情況，而是自從回到中職後一直都能感受到。

據他觀察，不只是自己，許多選手都有相同的感覺，私下也有討論這個現象。 「比賽用球大小不一，有時候重量不同，這對投手來說需要特別去適應。」張奕說，「當你習慣某顆球的手感後，突然換了一顆大小不同的球，就會影響投球的穩定性。有些球特別輕，有些則偏重，如果太難適應的話，我就會選擇直接換球。」

至於球的彈性問題，張奕則表示，「倒也不會說特別彈，不然每一球應該都會被打出去。」但他認為，這可能是製作工序上的問題，導致比賽中需要頻繁換球，這也是選手們普遍有感的狀況。

關鍵字： 中職富邦悍將張奕投球比賽用球

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