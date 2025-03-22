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台灣得再等！大谷翔平熱潮猛吸25萬人　大聯盟最快2028年重返日本

▲寶可夢開場，大谷翔平與小朋友擊掌。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京賽寶可夢開場，大谷翔平與小朋友擊掌。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟本季東京海外開幕系列賽剛落幕，美國職棒大聯盟最快可能於2028年再次在日本舉辦例行賽，而最具潛力參賽的球隊之一，正是擁有大谷翔平的洛杉磯道奇，外界對他屆時以「二刀流」身份凱旋出賽，充滿期待。

根據日媒《Sponichi》報導，道奇與小熊此行訪日，包含季前熱身賽在內共進行6場比賽，總計吸引超過25萬名觀眾進場，引發全日本高度關注。大谷翔平在右手肘手術後，目前專注以打者身份出賽，並敲出全壘打。他在賽後受訪表示：「若能再以這樣的形式打比賽，我會很開心。」透露出渴望再度於日本出賽的心情。

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大聯盟方面也再次確認大谷驚人的人氣。據報導，聯盟內部有意再次在日本舉辦海外賽。不過根據2022年勞資雙方達成的協議，2026年前的海外賽事地點已全數敲定，2027年起需重新簽訂新一輪勞資協議，加上當年有洛杉磯奧運與國際選秀制度等多項議題需協商，相關人士普遍認為「2027年舉辦海外賽並不切實際」，因此若要實現，再次赴日比賽最快可能落在2028年。

日前中職會長蔡其昌也曾評估台灣舉辦大聯盟海外賽的可行性，他表示最快也要等到2028年，且必須克服高額權利金等難題。若日本方面有意搶先承辦，台灣恐怕還得再等待其他機會。

關鍵字： 大谷翔平洛杉磯道奇大聯盟海外賽日本

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