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陳偉殷回顧難忘戰役　日職首勝、MLB初登板都是生涯經典

▲▼陳偉殷引退記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳偉殷回顧職棒生涯最難忘比賽時刻。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

結束21年職棒旅程後，陳偉殷回顧自己職涯中最難忘的比賽時刻，從日職初勝、MLB初登板到季後賽經歷，每一場比賽背後都有一段無法取代的記憶。

談起在日本職棒最深刻的一場比賽，陳偉殷毫不猶豫地提到首次勝投對戰讀賣巨人隊，「那場本來是山本昌投，但他背部突然拉傷，教練臨時叫我準備，我那時候還在牛棚傳接球，捕手還沒蹲下來就被叫上場，根本還沒熱開。」年紀尚輕的他，來不及多想，只能硬著頭皮上場應戰。

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那一場面對壘上有人、壓力沉重的開局，陳偉殷靠著壓低球路製造滾地球，順利守住危機，最終繳出5.2局好投，完成職業生涯在日職的第一場勝利，「這算是職業生涯一個起點，那時也是第一次在日職投完一整季，所以日本最難忘的一場比賽會是這一場。」

至於在美國職棒大聯盟，讓陳偉殷印象最深的是2012年4月11日，身穿巴爾的摩金鶯球衣首次登板，對手正是豪門紐約洋基，首棒打者是傳奇球星基特（Derek Jeter），「那一場是我打球以來最緊張的一次，比以前任何比賽都緊張，站上投手丘那一刻，腦袋完全一片空白。」

陳偉殷坦言開局完全找不到感覺，連投三顆壞球，捕手給他手勢後決定投紅中，卻被基特敲出全壘打。不過最終他穩住陣腳，主投5.2局僅失2分，為大聯盟生涯打下堅實第一步。

談到季後賽經驗，陳偉殷也難忘幫助金鶯打進季後賽的場面。相較於日職較為熟悉、有秩序的應援文化，美國季後賽的熱情與喧鬧讓他震撼不已，「從投第一球開始，球迷就不間斷吶喊，連被換下來都還在甩毛巾，天氣又濕又冷，我一直發抖，卻也感受到那股瘋狂氣氛。」

除了賽場上的記憶，陳偉殷也回顧2016年與邁阿密馬林魚簽下5年8000萬美元（約新台幣24.5億元）合約時的心情。他表示，2015年是他自由球員年，從開季起就專注在每一場比賽，最終繳出191局好投，「差一點點破紀錄滿可惜，但是那年不管防禦率或是生涯裡面來講，那年算是自己最好的一年。」

關鍵字： 陳偉殷職棒日職美職回顧

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