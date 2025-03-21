勇士危機？柯瑞重摔恐缺陣　巴特勒：沒他就得打出更完美的比賽

“Whether he’s with us or whether he’s not, hopefully he is. But if he isn’t, that’s just more perfect basketball that we’re gonna have to play… But we want our guy with us.”



Jimmy on if Steph has to miss time due to injury pic.twitter.com/dBtvsABHfc — 95.7 The Game (@957thegame) March 21, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）在今（21）日出戰暴龍一役意外重摔受傷，初步診斷為為「骨盆挫傷」，少了他的指揮與火力，灣區軍團最後15分鐘展現強悍的防守，迫使對手出現7次失誤，最終守住了勝果。談到柯瑞接下來恐缺陣，巴特勒（Jimmy Butler ）坦言，「我們就得打出更完美的比賽。」

柯瑞在此役第3節剩下3分24秒時切入分球後重摔在地，隨後他臉朝下倒地不起，全場頓時鴉雀無聲。雖然勇士最終守住勝利，但柯瑞的傷勢成為賽後最大焦點。根據球隊初步診斷，柯瑞的傷勢為「骨盆挫傷」，已接受MRI檢查，詳細傷情仍待球團進一步更新。

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▲勇士強力新援巴特勒（中）直言，若柯瑞缺陣，團隊就需打出更完美的表現。（圖／達志影像／美聯社）

少了柯瑞的指揮與火力，其他隊友得靠自己撐過最後15分鐘，此役貢獻16分、11籃板、12助攻大三元數據的巴特勒表示，「我們後來決定打得更強硬，在比賽後段成為那支更具侵略性的球隊。永遠不嫌晚，我們開始卡位搶籃板、撿每一顆地板球，製造抄截和阻攻，這些都轉化成我們的進攻機會。」

核心悍將格林（Draymond Green）也提到，「只要柯瑞不在場，我們的防守就變得格外重要。這是我們每個人都要強調的事，大家也都接受挑戰。當他缺陣時，進攻絕對不可能像他在場時那麼流暢。」

▲勇士一哥柯瑞今日意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

勇士最後15分鐘團隊僅出現2次失誤，反倒迫使暴龍發生7次失誤，在亂局中穩住勝果。

談到柯瑞接下來可能因傷缺陣，巴特勒強調，「不管他在不在，我們希望他能和我們一起征戰，如果不行，我們就得打出更完美的比賽……但我們還是希望我們的兄弟能和我們一起在場上。」

格林也點出現實，「當他不在場上，我們的容錯率就大幅下降。我們得理解這一點，並且有所行動。」

好消息是，勇士接下來賽程相對「友善」。他們將陸續作客老鷹（33勝36敗）、熱火（29勝40敗，正苦吞9連敗）、鵜鶘（19勝51敗）與馬刺（29勝39敗），直到4月2日才會遭遇勝率過半的灰熊隊。

▲勇士悍將格林（右）。（圖／達志影像／美聯社）