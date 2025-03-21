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勇士危機？柯瑞重摔恐缺陣　巴特勒：沒他就得打出更完美的比賽

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）在今（21）日出戰暴龍一役意外重摔受傷，初步診斷為為「骨盆挫傷」，少了他的指揮與火力，灣區軍團最後15分鐘展現強悍的防守，迫使對手出現7次失誤，最終守住了勝果。談到柯瑞接下來恐缺陣，巴特勒（Jimmy Butler ）坦言，「我們就得打出更完美的比賽。」

柯瑞在此役第3節剩下3分24秒時切入分球後重摔在地，隨後他臉朝下倒地不起，全場頓時鴉雀無聲。雖然勇士最終守住勝利，但柯瑞的傷勢成為賽後最大焦點。根據球隊初步診斷，柯瑞的傷勢為「骨盆挫傷」，已接受MRI檢查，詳細傷情仍待球團進一步更新。

▲▼勇士巴特勒、格林。（圖／達志影像／美聯社）

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▲勇士強力新援巴特勒（中）直言，若柯瑞缺陣，團隊就需打出更完美的表現。（圖／達志影像／美聯社）

少了柯瑞的指揮與火力，其他隊友得靠自己撐過最後15分鐘，此役貢獻16分、11籃板、12助攻大三元數據的巴特勒表示，「我們後來決定打得更強硬，在比賽後段成為那支更具侵略性的球隊。永遠不嫌晚，我們開始卡位搶籃板、撿每一顆地板球，製造抄截和阻攻，這些都轉化成我們的進攻機會。」

核心悍將格林（Draymond Green）也提到，「只要柯瑞不在場，我們的防守就變得格外重要。這是我們每個人都要強調的事，大家也都接受挑戰。當他缺陣時，進攻絕對不可能像他在場時那麼流暢。」

▲▼勇士天王柯瑞重摔，因「骨盆挫傷」退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞今日意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

勇士最後15分鐘團隊僅出現2次失誤，反倒迫使暴龍發生7次失誤，在亂局中穩住勝果。

談到柯瑞接下來可能因傷缺陣，巴特勒強調，「不管他在不在，我們希望他能和我們一起征戰，如果不行，我們就得打出更完美的比賽……但我們還是希望我們的兄弟能和我們一起在場上。」

格林也點出現實，「當他不在場上，我們的容錯率就大幅下降。我們得理解這一點，並且有所行動。」

好消息是，勇士接下來賽程相對「友善」。他們將陸續作客老鷹（33勝36敗）、熱火（29勝40敗，正苦吞9連敗）、鵜鶘（19勝51敗）與馬刺（29勝39敗），直到4月2日才會遭遇勝率過半的灰熊隊。

▲▼勇士巴特勒、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士悍將格林（右）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞StephenCurry巴特勒JimmyButler格林DraymondGreen

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