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陳偉殷親吐未回中職原因　揭選秀、旅外傑出條款顧慮

▲▼陳偉殷引退記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳偉殷親吐不回中職原因！揭選秀制度顧慮 決定在獨立聯盟劃下句點。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

台灣旅外名投陳偉殷日前宣布結束21年職業生涯，震撼球迷。他在引退記者會上談到為何最終選擇在美國獨立聯盟結束球員生涯，而非回到台灣中職。他坦言，雖然當時曾考慮回台，但對於聯盟現行制度，特別是選秀機制與自由球員規定，有不少顧慮，「職業生涯走了那麼長，不可能再走一次選秀。」

陳偉殷舉例過去許多返台球員的案例，坦言看過許銘傑前輩回來打選秀，雖然有提到特別條款，但那條款並未正式寫入規章，會讓人質疑實際的適用狀況。

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他強調，若要加盟球隊卻不清楚何時能取得自由球員資格，對於已在國際征戰多年的他是有些疑慮，加上當時2024年仍是他視為關鍵的一年，「我不可能說再回到台灣選秀，在制度不完善狀況下，如果有機會回到我想要待的地方，但是否會受限這個條款，所以考慮這些因素，還是決定繼續待在獨立聯盟，尋找更好機會。」

但現實遠比理想來得殘酷。他透露，早在去年8月打完獨立聯盟賽季後，就已規劃參加冬季聯盟，並預備投入隔年春訓，不論是日本、韓國或美國都在選項內。但就在準備階段，他開始反思過往種種。「包括家人飛到紐約看我比賽，來來回回跑了四趟。當時我狀態很好，他們一走，我的狀態卻急轉直下。」肩膀傷勢持續困擾，心理上也開始產生疲憊。

「放棄，是最難的事。我從來沒遇到困難就退縮過，但這一次真的撐不下去了。」他說。儘管球速從開季的83-86英哩回升到88英哩，實際上有進步，但連續兩年未穩定出賽的空窗，讓他無法找回熟悉的競爭感。每一場比賽都變得煎熬，即便努力訓練、數據有提升，身體與心理已經撐到極限。

面對人生最難的決定，他與老婆、小孩坦誠分享心情，「當我說出想法，他們第一句話是『為什麼？』。」他表示，自己最遺憾的是無法讓孩子們在有意識的年紀親眼看到他拚戰球場的模樣，「這本來是一件很驕傲的事，可惜沒做到。」

陳偉殷感慨地說，「油加完了，總是會消耗完。」即使不捨，他選擇在意志與身體都拉警報時，做出清楚告別。他也將這份經歷轉化為新的目標，希望在退休後繼續投入棒球，將不放棄的精神傳承下去。

關鍵字： 陳偉殷台灣棒球球員退休

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