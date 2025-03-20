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公鹿贏不了東區對手！　主帥找字母哥、里拉德開私人會議

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿近期接連輸給騎士、溜馬等東區勁旅。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公鹿最近7場比賽吞下5敗，包含輸給騎士、溜馬等季後賽對手，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）為此召開私人會議，與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）進行深入討論，以尋求改善球隊表現的方法。

本賽季公鹿表現起伏極大，開季便遭遇1勝6敗的低潮，但隨後迅速調整，打出7連勝，並在12月初回到勝率過半的戰績。

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進入2月底至3月初，公鹿再度迎來強勢表現，9場比賽拿下8勝，戰績來到36勝25敗。然而，近期球隊再次陷入低潮，最近7場比賽吞下5敗，其中包括輸給魔術、溜馬和騎士等可能在季後賽碰頭的東區競爭對手。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿「字母哥」安戴托昆波（右）。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿在輸給勇士後，瑞佛斯決定與球隊兩大核心安戴托昆波和里拉德進行閉門會議，以討論球隊現況與改進策略。

查拉尼亞透露，「這次會議是一個開放式討論，讓2位球星能夠無所忌憚地提供建議，共同尋找提升球隊表現的方法。」

目前公鹿戰績38勝30敗，排名東區第5，與第4名的溜馬僅有1場勝差，例行賽還剩14場比賽，球隊仍有機會提升排名，爭取更好的季後賽席次。

關鍵字： NBA公鹿字母哥安戴托昆波里拉德

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