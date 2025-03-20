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台北戰神網羅「甜瓜迷」強力前鋒　他去年在東超對國王轟32分

▲▼台北戰神補強鋒線戰力，前鋒席樂正式加盟。（圖／台北戰神提供）

▲台北戰神補強鋒線戰力，前鋒席樂正式加盟。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台新育樂今（20）日宣布，28歲前鋒席樂(Jeantal Cylla)加盟台北戰神。身高201公分的席樂自2021年開始職業生涯，曾征戰北馬其頓、阿根廷、蒙古與中國等各國聯賽，去年代表澳門黑熊參與東亞超級籃球聯賽(EASL)，有單場砍下32分的精采演出。

台新育樂總經理林祐廷表示，「會網羅席樂就是相中他的進攻能力，能在比賽陷入僵局時，用多元的得分手段幫助球隊。相信他的加入能帶來更多競爭優勢。」

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席樂自小便是「甜瓜」Carmelo Anthony的忠實球迷，因此選擇披上與偶像相同的7號球衣，在場上也展現類似球風，擁有不錯的外線投射能力，也擅長用切入撕裂對手防線，更能勝任多個防守位置，可望幫助球隊攻防兩端全面升級。

席樂本賽季於蒙古聯賽出賽期間，場均貢獻25.9分、5籃板、1.4阻攻、1.2抄截，展現出優異的攻守能力。也曾在EASL來台出戰新北國王時，轟下全場最高32分，三分球9投5中，率隊拿下勝利，這樣的表現也令台灣球迷印象深刻。他認為「上場就是全力以赴，於攻守兩端給予球隊最大幫助。」也期盼能一場比一場更好，用穩定的表現幫助戰神衝擊總冠軍。

首次加盟台灣職籃的席樂，對新環境充滿期待，他回憶起先前短暫來台的經驗時提到：「台灣的天氣很好，球迷也很熱情。」而過去亞洲經歷也讓他對中文並不陌生，簡單的日常用語能說著「你好、謝謝、叉子」，他也計畫學習更多中文，能更好地融入球隊與球迷的互動，「希望能多多體驗在地的文化與美食。」

目前已抵台加入團隊訓練的席樂，已做足準備迎接挑戰，迫不及待與戰友們見面，「期待這個賽季能有美好的結尾，前進季後賽，拿下總冠軍。」近期於客場征戰的戰神，將於下周3月29到30日重返主場。

關鍵字： TPBL台北戰神席樂

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