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新庄剛志頭痛開幕名單！古林睿煬先發調整　日媒推測登板時機

▲▼ 古林睿煬 。（圖／截自日本北海道火腿鬥士IG）

▲古林睿煬 。（圖／截自日本北海道火腿鬥士IG）

記者王真魚／綜合報導

日本火腿監督新庄剛志正為「甜蜜的煩惱」而苦惱。從熱身賽開始，球隊的投打狀態都相當出色，讓他寄予厚望的球員們紛紛交出亮眼成績，選擇開幕名單變得更加困難，包括對旅日台灣小將古林睿煬的定位，原本預期是在中繼，現在有意安排他以先發調整。

18日與巨人隊的比賽（ES CON FIELD）中，雙方在第五局以1比1戰平，隨後日本火腿打線全面爆發。水谷瞬一發全壘打讓球隊超前，接著野村佑希與清宮幸太郎也連續開轟，擴大領先優勢。第七局，代打馬丁尼茲（Ariel Martínez（馬丁尼茲））也補上一支全壘打追加保險分。投手方面，古林睿煬於第七局登板，投出2局無失分、4次三振的壓制性表現。

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這樣的表現讓新庄監督更加苦惱，因為開幕名單的競爭變得更加激烈。以當天轟出全壘打的馬丁尼茲為例，雖然監督希望讓他擔任開幕戰的先發打者，但他的主要守備位置是一壘與捕手，這兩個位置上已經有野村、郡司裕也等強敵競爭。

此外，指定打擊（DH）位置也幾乎確定由去年敲出25支全壘打的雷耶斯（Franmil Reyes）擔任，因此目前只能將馬丁尼茲視為「代打」選項。

古林的情況也是如此，雖然他以中繼投手登板並有出色表現，但球隊的後援投手群已經沒有空缺。因此，新庄監督臨時決定讓他回到先發投手的角色，但先發輪值中已有金村尚真、伊藤大海、山崎福也、加藤貴之、北山亘基、維赫森 （Drew VerHagen）等6人。若先發陣容沒有球員受傷，日媒推測，古林可能要等到4月第二周對樂天與西武的六連戰，才有機會登上一軍出賽。

由於球員狀態太好，導致可用之兵過多，新庄監督也忍不住感嘆，「真的很煩惱啊，時間又不多了。大家的狀態都提升得很快……該怎麼辦呢？」

最後，他甚至笑稱，「我好久沒去薄野（札幌的娛樂區）吃燒肉了，這次要帶3台iPad去，一邊用右手吃燒肉，一邊用左手操作iPad，思考該如何安排球員。」說完便離開球場。雖然戰力提升讓球隊競爭力更強，但最終篩選名單的過程恐怕將會是一場苦戰。

關鍵字： 火腿監督新庄剛志古林睿煬球員競爭困擾

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