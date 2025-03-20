道奇返美航班受熱烈關注！8000人追蹤大谷翔平回洛杉磯

▲大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟，為球隊取得2連勝。道奇隊也在賽後立刻包機出發，今已抵達洛杉磯。（圖／路透社）

記者王真魚／綜合報導

道奇搭乘的包機於19日（日本時間20日）抵達美國洛杉磯機場。根據航班追蹤網站「FlightRadar」，當時約有8000人關注這趟航班的動向。

道奇隊一行人在19日於東京巨蛋結束與小熊隊的開幕第二戰後，立即離開日本。根據MLB Tokyo Series宣傳辦公室的消息，包機於日本時間20日凌晨2時42分從日本出發，歷經約9小時的飛行後，於19日晚上7時29分（日本時間20日上午11時29分）抵達洛杉磯。

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在飛機抵達洛杉磯機場約一小時前，約有3200人透過FlightRadar追蹤航班動向，隨後關注人數迅速增加。在飛機即將抵達時，追蹤人數攀升至約8000人，該航班甚至顯示為「#1 Worldwide」，成為全球最受關注的航班。

與小熊隊的東京系列賽中，道奇隊取得2連勝，為連續兩年衝擊世界大賽冠軍開了個好頭。

接下來，道奇隊將於23日（台灣時間24日）在主場，24日與25日（台灣時間25日與26日）在客場對決天使隊，進行熱身賽。北美地區的開幕戰將於27日（台灣時間28日）展開，屆時道奇隊將在主場迎戰老虎隊，進行三連戰。