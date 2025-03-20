運動雲

>

道奇返美航班受熱烈關注！8000人追蹤大谷翔平回洛杉磯

▲▼大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟。（圖／路透社）

▲大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟，為球隊取得2連勝。道奇隊也在賽後立刻包機出發，今已抵達洛杉磯。（圖／路透社）

記者王真魚／綜合報導

道奇搭乘的包機於19日（日本時間20日）抵達美國洛杉磯機場。根據航班追蹤網站「FlightRadar」，當時約有8000人關注這趟航班的動向。

道奇隊一行人在19日於東京巨蛋結束與小熊隊的開幕第二戰後，立即離開日本。根據MLB Tokyo Series宣傳辦公室的消息，包機於日本時間20日凌晨2時42分從日本出發，歷經約9小時的飛行後，於19日晚上7時29分（日本時間20日上午11時29分）抵達洛杉磯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在飛機抵達洛杉磯機場約一小時前，約有3200人透過FlightRadar追蹤航班動向，隨後關注人數迅速增加。在飛機即將抵達時，追蹤人數攀升至約8000人，該航班甚至顯示為「#1 Worldwide」，成為全球最受關注的航班。

與小熊隊的東京系列賽中，道奇隊取得2連勝，為連續兩年衝擊世界大賽冠軍開了個好頭。

接下來，道奇隊將於23日（台灣時間24日）在主場，24日與25日（台灣時間25日與26日）在客場對決天使隊，進行熱身賽。北美地區的開幕戰將於27日（台灣時間28日）展開，屆時道奇隊將在主場迎戰老虎隊，進行三連戰。

關鍵字： 道奇隊包機熱身賽東京系列賽MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希：必須向他致敬

道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希：必須向他致敬

「可能吃太多壽司了…」 道奇投手開幕戰前的求救：給我漢堡！

「可能吃太多壽司了…」 道奇投手開幕戰前的求救：給我漢堡！

大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟　松井秀喜以來第一人

大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟　松井秀喜以來第一人

井端監督點名五大主力出征WBC 期待大谷翔平領軍

井端監督點名五大主力出征WBC 期待大谷翔平領軍

阿巴西面臨「齋戒月」　飆23分樂當中華隊最佳第六人

阿巴西面臨「齋戒月」　飆23分樂當中華隊最佳第六人

美好開端！大谷翔平開轟：當下就覺得會過，後面有點微妙...

美好開端！大谷翔平開轟：當下就覺得會過，後面有點微妙...

羅戈披黃衫熱身賽首秀失分　曾聖安關鍵安打帶頭助龍3比1勝兄弟

羅戈披黃衫熱身賽首秀失分　曾聖安關鍵安打帶頭助龍3比1勝兄弟

天使隊總教練出奇招：更衣室內禁止使用手機！

天使隊總教練出奇招：更衣室內禁止使用手機！

兄弟329大巨蛋開幕戰預售破2萬張！兩戰熱銷4.2萬張　挑戰新紀錄

兄弟329大巨蛋開幕戰預售破2萬張！兩戰熱銷4.2萬張　挑戰新紀錄

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

熱門新聞

道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希：必須向他致敬

「可能吃太多壽司了…」 道奇投手開幕戰前的求救：給我漢堡！

大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟　松井秀喜以來第一人

井端監督點名五大主力出征WBC 期待大谷翔平領軍

阿巴西面臨「齋戒月」　飆23分樂當中華隊最佳第六人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木

2道奇投手東京開幕戰前求救：漢堡…

3大谷開轟後遭敬遠引噓聲：這也要躲？

4大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟　松井秀喜以來第一人

5台灣小心！井端點名五大主力出征WBC

最新新聞

1刻意抹黑？獨行俠高層拿走唐西奇的啤酒

2MLB東京賽搶接界外球　球迷是他

3勇士格林有信心拿下本季DPOY

4古林睿煬先發調整　日媒推測登板時機

5球員批七六人總管過度依賴AI建隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366